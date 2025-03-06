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Ладожский парк в Петербурге засиял: после 30 лет темноты — яркое освещение

Опубликовано: 6 марта 2025 20:46
 Проверено редакцией
Фонари, лес, дома
Ладожский парк в Петербурге засиял: после 30 лет темноты — яркое освещение
Городовой ру/ globallookpress/ Alexander Legky
Территория между проспектами Передовиков и Косыгина и рекой Охтой преобразилась.

В Ладожском парке впервые за 30 с лишним лет появилось наружное освещение. Энергетики установили 165 светильников на 160 опорах, проложили более 4 км кабельной линии и смонтировали 411 м воздушной линии электропередачи. Территория между проспектами Передовиков и Косыгина и рекой Охтой преобразилась, получив искусственные источники света.

Улучшение инфраструктуры парка

Парк, созданный еще в 1994 году, теперь оборудован современными светодиодными фонарями. Это значительно улучшает условия для прогулок вечером и повышает безопасность жителей района.

Пешеходные дорожки, две спортивные площадки и детская площадка стали более комфортными благодаря новому освещению. Они привлекают больше людей для прогулок и отдыха в вечернее время.

Программа модернизации освещения в Петербурге

«Комфорт и уют в городе – один из приоритетов развития Петербурга на ближайшие годы. Самому северному мегаполису мира необходимо современное яркое освещение, особенно в осенне-зимний период», — отметил губернатор Александр Беглов.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, масштабная программа строительства и модернизации наружного освещения действует в Петербурге с 2019 года. — В рамках программы на улицах, в зелёных зонах и во дворах устанавливаются современные светодиодные фонари, которые более экономичны и эффективны, чем натриевые лампы.

Планы на будущее в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе в 2025 году планируется построить освещение в Саду Нева, на Сосновом проспекте и на внутриквартальной территории у домов по Магнитогорской улице. Также намечены реконструкция освещения на территории квартала 15А Большой Охты, вдоль Ириновского проспекта, Ильинской слободы и завершение работ на территории Малоохтинского парка.

Всего в районе до конца текущего года по программе замены натриевых светильников на светодиоды будет обновлено 1100 фонарей.

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Автор:
Ксения Пронина
Новости Петербурга
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