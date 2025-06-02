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Римские термы или декорации к «Матрице»: гордость Петербурга, от которой воротили нос жители города

Опубликовано: 2 июня 2025 09:33
Ладожский вокзал
Римские термы или декорации к «Матрице»: гордость Петербурга, от которой воротили нос жители города
Фото: Городовой.ру

Еще 10 лет назад писали недовольные заметки в Сети.

С виду — футуристическое чудо XXI века. На деле — бетонная грусть с эскалатором в никуда и дверьми, слетевшими с петель. Ладожский вокзал — самый новый, самый большой и, увы, один из самых неудобных железнодорожных узлов города. Именно так описывали его блогеры в 2015 году. Окунемся в историю.

Построенный к 300-летию Петербурга, Ладожский должен был стать символом архитектурной смелости. Архитекторы Никита Явейн, Владимир Зенкевич, Василий Романцев и Жанна Разумова из «Студии-44» придумали вокзал, не похожий ни на один другой: трёхуровневую конструкцию, сочетающую в себе мост, тоннель и триумфальную арку.

Где-то на бумаге — это был вокзал мечты. Но в реальности всё пошло не так, отмечали люди.

Участок для строительства выбрали «трудный» — но лишь по легенде. На практике — места предостаточно для ларьков, стихийных парковок и хаотичных построек. Вокзал получился окружённый пустотой и бетонной серостью, где даже найти вход — уже квест.

Навигация — как игра в угадайку: ни одной нормальной схемы, эскалаторы ведут в противоположные направления, и узнать, куда тебе надо, можно только по наитию. Всё это сопровождается облупленными полами, заросшими уголками и откровенно опасной обстановкой — двери, слетевшие с петель, торчащие балки и подземелья в духе фильма ужасов.

Архитектура, конечно, есть. Кому-то интерьер напомнит римские термы, кому-то — декорации из «Матрицы». Есть даже башни, как у крепостей, и купола с витражами. Но это всё работает только до того момента, пока ты не попадешь в кафе с выщербленной плиткой или не споткнёшься о эскалатор.

Из плюсов — вокзал действительно транзитный, чего в Петербурге не хватало. А ещё здесь можно купить футболку «Крым наш» и книжку за 10 рублей.

Из минусов — всё остальное. Как считаете, удалось Ладожскуму стать лучше за эти 10 лет?

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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