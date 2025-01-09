Ленинградский зоопарк сравнил символы 2025 года: питоны против удавов

С наступлением Нового 2025 года Ленинградский зоопарк решил провести необычное сравнение, чтобы разобраться в отличиях между двумя видами змей. Разобрались с питонами и удавами, которых часто между собой путают. Несмотря на внешнее сходство, у этих рептилий есть ряд существенных различий, которые делают их уникальными.

Внешние сходства и различия

Общим для питонов и удавов является маскировочная окраска (коричневая, серая, зелено-черная) и продолжительность жизни, составляющая от 10 до 40 лет. Однако, на этом сходства заканчиваются.

Питоны достигают длины от 80 сантиметров до 12 метров, в то время как удавы обычно меньше: от 40 сантиметров до 5 метров, за исключением анаконды, которая может превышать 10 метров в длину. Питоны обладают массивным телосложением, а удавы более стройные, что связано с их древесным образом жизни. Зубы у этих змей также различаются: у удавов они направлены назад, а у питонов есть дополнительные кости в челюсти, несущие дополнительные зубы.

Пищеварение и размножение

Питоны способны проглотить за раз до 100% от собственной массы, в то время как удавы – до 50%. Это влияет и на продолжительность переваривания пищи: у удавов процесс пищеварения обычно занимает 1-2 недели, а у питонов – целых 2-3.

Однако одно из самых существенных различий между этими змеями – способ размножения. Удавы, за исключением вида калабария, являются живородящими, самки рожают до 60 детенышей за раз. Питоны – яйцекладущие, и в кладке может быть до 100 яиц.

Среда обитания и образ жизни

В дикой природе питонов можно встретить в Африке, Австралии и Южной Азии, а удавов – в Америке, Северной Африке, Юго-Восточной Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Питоны предпочитают пещеры, трещины в скалах, густую растительность и норы, а удавы – дупла, трещины. Некоторые виды вообще живут под землей.

Обитатели Ленинградского зоопарка

В Ленинградском зоопарке можно увидеть коврового питона Бредли, королевского и тигрового питонов, а также колумбийского радужного, мадагаскарского древесного, кубинского гладкогубого, ямайского, обыкновенного (включая альбиноса), аргентинского радужного, мадагаскарского земляного удавов и парагвайскую анаконду. Все эти удивительные рептилии обитают в павильоне «Экзотариум».