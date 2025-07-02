«Едь» домой и открой словарь: зачем люди употребляют глаголы, которых нет в русском языке

Это похоже на настоящий глагольный бунт, который с годами не уходит в прошлое.

Русский язык богат и сложен, и, как любой живой язык, постоянно меняется. Однако существуют определенные нормы, соблюдение которых является признаком грамотной речи.

Эта статья посвящена глаголам, которые, вопреки распространенному употреблению, не соответствуют этим нормам. Использование подобных слов может указывать на недостаточный уровень владения языком или принадлежность к определенным социальным группам.

«Ложить» — самый распространенный «несуществующий» глагол

«Ложить» — пожалуй, самый известный и часто встречающийся пример неправильного употребления глагола. Вместо него в литературном языке следует использовать глагол «класть».

«Ложить» активно употребляется в разговорной речи, но считается грубой ошибкой и маркером сниженной речи. Эта ошибка настолько распространена, что ее можно встретить практически в любом слое общества, что свидетельствует о ее глубоком проникновении в повседневный обиход.

Несмотря на простоту правила, многие продолжают говорить «ложить книгу», что подчеркивает важность осознанного подхода к собственной речи и постоянного самообразования в области грамматики.

«Едь» и «Езжай» — формы повелительного наклонения, которых нет

Еще одна распространенная ошибка связана с глаголом «ехать». Форма повелительного наклонения «едь» в литературном языке отсутствует.

Многие ошибочно используют форму «езжай», но она также относится к просторечию. Единственно правильной формой является «поезжай».

Это правило особенно важно для тех, кто готовится к сдаче ЕГЭ или других экзаменов по русскому языку, так как подобные ошибки могут встречаться в тестовых заданиях.

Замена «едь домой» или «езжай домой» на «поезжай домой» — это проявление грамотности и уважения к нормам русского языка.

«Махает» и «пахает» — формы, вызывающие сомнения

Глагол «махать» в настоящем времени вызывает у многих сомнения. Форма «махает» считается ошибочной, правильная — «машет» (он машет, они машут).

Как пишет канал «Русский язык с Ангелиной Дудоровой», аналогично с глаголом «пахать»: «пашет», а не «пахает». В прошедшем времени «махал» и «пахал» остаются правильными.

Эти правила часто вызывают трудности у говорящих, так как интуитивно кажется, что форма с добавлением «а» более логична. Однако именно знание этих нюансов отличает грамотную речь от просторечной.

«Придти» — устаревшая форма инфинитива

До 1956 года в русском языке допускалось употребление трех вариантов написания инфинитива глагола «прийти»: «придти», «притти» и «прийти». Эти формы можно встретить в старых книгах.

Сейчас форма «придти» не соответствует современным нормам и считается устаревшей. Правильным инфинитивом является только «прийти».

Примером правильного употребления может служить фраза:

«Учителя призвали всех прийти на собрание».

Замена «придти» на «прийти» — это пример уважения к современной орфографии.

«Пошлите» — грубая ошибка в повелительном наклонении

Использование формы «пошли» в повелительном наклонении свойственно сугубо разговорной речи, но «пошлите» — это грубая ошибка. Для обращения к группе следует использовать форму «пойдемте».

Эта ошибка часто встречается в повседневной речи, особенно при общении с друзьями и знакомыми.

Тем не менее, использование правильной формы показывает высокий уровень владения русским языком и умение говорить грамотно в любых ситуациях.

«Плакает» — неправильная форма настоящего времени

У глагола «плакать» правильные формы настоящего времени — «плачет», «плачут».

Ошибочные варианты, например, «плакает», встречаются, но не соответствуют нормам. В прошедшем времени сохраняется буква «к»: «плакал», «плакали».

Осознанное использование правильных форм этого глагола позволяет избежать грамматических ошибок и сделать речь более точной и выразительной.

«Борятся» — правила спряжения

Глагол «бороться» относится к первому спряжению, и в третьем лице множественного числа правильно говорить «они борются».

Соблюдение правил спряжения — важная часть грамотной речи, которая позволяет точно передавать смысл и избегать грамматических ошибок.

Эти примеры показывают, как часто в речи встречаются формы, не соответствующие нормам русского языка. Осознанное изучение и применение этих правил поможет избежать распространенных ошибок и сделать речь более грамотной и выразительной.