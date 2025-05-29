«Ложите вещи — и поезжайте»: фразы, которые лучше не произносить в поезде

Поездки — привычная часть жизни, и именно в дороге особенно заметны речевые неточности. Вот несколько фраз, которые лучше избегать, если хочется говорить правильно.
«Едь на поезде»
Фраза звучит обыденно, но в литературном языке глагол «ехать» не имеет правильной повелительной формы. Правильно говорить — «поезжай на поезде». А в вопросах вроде «на чём едем?» допустимы оба варианта — и «на поезде», и «поездом».
«По приезду домой»
Это распространённая ошибка. Предлог «по» требует предложного падежа, поэтому верно будет: «по приезде домой». То же касается слов «по прилёте», «по прибытии», «по приходе».
«Позвони по прибытию поезда»
Формулировка ошибочная по той же причине — требуется предложный падеж. Правильно: «позвони по прибытии поезда».
«Залазий на полку»
Слова «залазий» в русском языке нет. От глагола «залезать» образуются формы «залезай», «залезаю». Грубее звучит только вариант «зализать», который меняет смысл полностью.
«Мы едем с Москвы»
Правильно говорить — «из Москвы». Проверочный приём простой: если вы ехали в Москву, то вернётесь из неё. С предлогом «с» сочетаются выражения вроде «с юга», «с дачи», а не названия городов.
«Расписание координально изменилось»
Слово «координально» — вымышленное. Верное наречие — «кардинально».
«Ложите вещи на полку»
Глагол «ложить» без приставок не употребляется в литературной норме. Говорим: «кладите вещи», а не «ложите».
«Разделим огурец напополам»
«Напополам» — разговорный вариант. В официальной речи и в тексте лучше использовать форму «пополам».
«На соседнем сиденьи»
Правильная форма — «на соседнем сиденье». Это существительное среднего рода, склоняется как «задание», «заведение».
«Оплата за кофе»
Глагол «оплатить» требует прямого дополнения без предлога. Корректно: «оплатить кофе». А вот «заплатить за кофе» — допустимый вариант.
«Оплатить по карте»
Словосочетание «по карте» — разговорное. В деловом или нейтральном контексте лучше сказать: «оплатить картой».
Чтобы говорить грамотно, необязательно зубрить правила. Достаточно немного внимания к привычным фразам — особенно в пути.