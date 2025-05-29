«Ложите вещи — и поезжайте»: фразы, которые лучше не произносить в поезде

Поездки — привычная часть жизни, и именно в дороге особенно заметны речевые неточности. Вот несколько фраз, которые лучше избегать, если хочется говорить правильно.

«Едь на поезде»

Фраза звучит обыденно, но в литературном языке глагол «ехать» не имеет правильной повелительной формы. Правильно говорить — «поезжай на поезде». А в вопросах вроде «на чём едем?» допустимы оба варианта — и «на поезде», и «поездом».

«По приезду домой»

Это распространённая ошибка. Предлог «по» требует предложного падежа, поэтому верно будет: «по приезде домой». То же касается слов «по прилёте», «по прибытии», «по приходе».

«Позвони по прибытию поезда»

Формулировка ошибочная по той же причине — требуется предложный падеж. Правильно: «позвони по прибытии поезда».

«Залазий на полку»

Слова «залазий» в русском языке нет. От глагола «залезать» образуются формы «залезай», «залезаю». Грубее звучит только вариант «зализать», который меняет смысл полностью.

«Мы едем с Москвы»

Правильно говорить — «из Москвы». Проверочный приём простой: если вы ехали в Москву, то вернётесь из неё. С предлогом «с» сочетаются выражения вроде «с юга», «с дачи», а не названия городов.

«Расписание координально изменилось»

Слово «координально» — вымышленное. Верное наречие — «кардинально».

«Ложите вещи на полку»

Глагол «ложить» без приставок не употребляется в литературной норме. Говорим: «кладите вещи», а не «ложите».

«Разделим огурец напополам»

«Напополам» — разговорный вариант. В официальной речи и в тексте лучше использовать форму «пополам».

«На соседнем сиденьи»

Правильная форма — «на соседнем сиденье». Это существительное среднего рода, склоняется как «задание», «заведение».

«Оплата за кофе»

Глагол «оплатить» требует прямого дополнения без предлога. Корректно: «оплатить кофе». А вот «заплатить за кофе» — допустимый вариант.

«Оплатить по карте»

Словосочетание «по карте» — разговорное. В деловом или нейтральном контексте лучше сказать: «оплатить картой».

Чтобы говорить грамотно, необязательно зубрить правила. Достаточно немного внимания к привычным фразам — особенно в пути.