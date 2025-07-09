Лучше уехать за город: какие пляжи пригодны для купания в Петербурге и Ленобласти

Выбор для петербуржцев на этой неделе не очень большой.

Лето в Петербурге в этом году весьма переменчивое. Недавно город боролся с ураганом и угрозой наводнения, а потом погода дала возможность расслабиться и насладиться теплом.

После недолгого потепления на город вновь наступил циклон, который вырывал деревья и поднимал высокие волны в Финском заливе.

Однако лето все-таки наступает и уже к выходным синоптики обещают по-настоящему летнюю погоду. В это время хочется выбраться на пляж, искупаться и отдохнуть у воды.

Что с пляжами в Петербурге?

Но ситуация с городскими пляжами оказалась сложнее, чем обычно. Несмотря на то, что в Петербурге официально 24 пляжа, не один из них, на данный момент, не соответствует нормам.

Роспотребнадзор еженедельно отбирает пробы воды в водоемах и, видимо, наводнение и переменчивая погода сказалась на качестве воды.

А как обстоят дела в Ленинградской области?

Там ситуация чуть лучше. Из 20 проверенных пляжей пять соответствуют гигиеническим нормам. Среди них — Царицыно, Отрадное, Раздольное и Снетковское озера, а также река Бурная.

Это хорошие варианты для тех, кто хочет безопасно искупаться недалеко от Петербурга.

Почему это важно?

Купание в воде, которая не соответствует нормам, может привести к серьезным заболеваниям: кишечным инфекциям, вирусному гепатиту А, энтеровирусным и паразитарным болезням. Особенно это опасно для детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Что делать петербуржцам?

Следить за свежими данными Роспотребнадзора — качество воды меняется быстро, и пляжи могут становиться пригодными или непригодными каждую неделю.

Кроме того, после наступления жаркой погоды необходимо несколько дней, чтобы вода прогрелась. А если очень хочется искупаться, то лучше уехать из города в область.

Какие пляжи открыты для отдыха?

Хотя купаться можно только в Ленобласти, все официальные пляжи Петербурга готовы к летнему сезону для отдыха и загара.