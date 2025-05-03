Городовой / Общество / Лучшие мосты для назначения свиданий: топ петербуржца для приезжих
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Лучшие мосты для назначения свиданий: топ петербуржца для приезжих

Опубликовано: 3 мая 2025 17:31
Мост в Петербурге
Лучшие мосты для назначения свиданий: топ петербуржца для приезжих
Фото: Городовой.ру

Может не совпадать с вашим мнением.

На самом деле в Петербурге мостов сотни. Не зря же его называют «Северной Венецией»! Сегодня в нашей прогулке — 10 самых атмосферных мостов на Фонтанке, Мойке и канале Грибоедова.

Египетский мост

Сфинксы у моста появились ещё в XIX веке. Тогда здесь стоял красивый цепной мост с египетскими мотивами. В 1905 году он обрушился вместе с прохожими и лошадьми — чудом никто не погиб. Сегодня мост восстановлен, а сфинксы остались на страже.

Семимостье

Уникальное место пересечения каналов, откуда видно сразу семь мостов. Место обросло легендами: считается, что здесь исполняются желания. Особенно красиво Семимостье выглядит в новогоднюю ночь.

Поцелуев мост

Традиционное место свиданий. Название возникло от фамилии купца Поцелуева, но романтика победила: мост стал символом любви. Здесь даже слагают стихи, как у Леонида Утёсова. Правда, в 2024 году неподалеку произошла трагедия — автобус упал в Мойку.

Почтамтский мост

Единственный настоящий висячий цепной пешеходный мост Петербурга. Построен в 1824 году рядом с Главным почтамтом. Несмотря на укрепление в XX веке, позже ему вернули оригинальную лёгкость.

Синий мост

Самый широкий мост города: около 100 метров! Стоя на нём, многие даже не подозревают, что находятся на мосту, а не на площади перед Исаакиевским собором.

Львиный мост

Один из самых красивых мостов Петербурга с бронзовыми львами, созданными скульптором Павлом Соколовым. Эти львы, держащие цепи в пастях, стали настоящими кинозвёздами.

Кокушкин мост

Небольшой, но знаменитый мост. Упоминается у Достоевского и Пушкина. Назван в честь купца Кокушкина. Здесь начинался путь Родиона Раскольникова в романе «Преступление и наказание».

Банковский мост

Мост с самыми эффектными скульптурами: крылатые львы с золотыми крыльями украшают этот висячий мост через канал Грибоедова. Вид на него особенно красив от здания бывшего Ассигнационного банка.

Мост Ломоносова

Массивный, брутальный мост через Фонтанку с гранитными башнями и цепями. Ранее он был разводным. Нынешнее название получил в честь великого учёного.

Аничков мост

Самый известный мост Петербурга на Невском проспекте, отмечает петербуржец, автор топа. Укрощение коней скульптором Клодтом стало его визитной карточкой. Раньше он был деревянным и даже имел подъёмную часть — чтобы пропускать слонов, подаренных персидским шахом.

Новости по теме
Правда ли, что проклятие обрушило Египетский мост в Петербурге: точного объяснения загадочному происшествию так и нет Правда ли, что проклятие обрушило Египетский мост в Петербурге: точного объяснения загадочному происшествию так и нет 6 мая 2025 23:31
От Синего моста до площади Восстания: где появятся новые зеленые зоны в Петербурге От Синего моста до площади Восстания: где появятся новые зеленые зоны в Петербурге 6 мая 2025 17:32
Мост Поцелуев, но не из-за влюбленных: туристы ошибаются насчет достопримечательности Петербурга Мост Поцелуев, но не из-за влюбленных: туристы ошибаются насчет достопримечательности Петербурга 26 марта 2025 11:03
Тайны мостов Петербурга: где поцелуи приносят счастье, а грифоны – богатство? Тайны мостов Петербурга: где поцелуи приносят счастье, а грифоны – богатство? 31 декабря 2024 11:31
Белый, Желтый, Синий…: куда делись все цветные мосты Петербурга и почему уцелели только самые известные Белый, Желтый, Синий…: куда делись все цветные мосты Петербурга и почему уцелели только самые известные 7 апреля 2025 18:32
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».