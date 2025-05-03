Лучшие мосты для назначения свиданий: топ петербуржца для приезжих

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На самом деле в Петербурге мостов сотни. Не зря же его называют «Северной Венецией»! Сегодня в нашей прогулке — 10 самых атмосферных мостов на Фонтанке, Мойке и канале Грибоедова.

Египетский мост

Сфинксы у моста появились ещё в XIX веке. Тогда здесь стоял красивый цепной мост с египетскими мотивами. В 1905 году он обрушился вместе с прохожими и лошадьми — чудом никто не погиб. Сегодня мост восстановлен, а сфинксы остались на страже.

Семимостье

Уникальное место пересечения каналов, откуда видно сразу семь мостов. Место обросло легендами: считается, что здесь исполняются желания. Особенно красиво Семимостье выглядит в новогоднюю ночь.

Поцелуев мост

Традиционное место свиданий. Название возникло от фамилии купца Поцелуева, но романтика победила: мост стал символом любви. Здесь даже слагают стихи, как у Леонида Утёсова. Правда, в 2024 году неподалеку произошла трагедия — автобус упал в Мойку.

Почтамтский мост

Единственный настоящий висячий цепной пешеходный мост Петербурга. Построен в 1824 году рядом с Главным почтамтом. Несмотря на укрепление в XX веке, позже ему вернули оригинальную лёгкость.

Синий мост

Самый широкий мост города: около 100 метров! Стоя на нём, многие даже не подозревают, что находятся на мосту, а не на площади перед Исаакиевским собором.

Львиный мост

Один из самых красивых мостов Петербурга с бронзовыми львами, созданными скульптором Павлом Соколовым. Эти львы, держащие цепи в пастях, стали настоящими кинозвёздами.

Кокушкин мост

Небольшой, но знаменитый мост. Упоминается у Достоевского и Пушкина. Назван в честь купца Кокушкина. Здесь начинался путь Родиона Раскольникова в романе «Преступление и наказание».

Банковский мост

Мост с самыми эффектными скульптурами: крылатые львы с золотыми крыльями украшают этот висячий мост через канал Грибоедова. Вид на него особенно красив от здания бывшего Ассигнационного банка.

Мост Ломоносова

Массивный, брутальный мост через Фонтанку с гранитными башнями и цепями. Ранее он был разводным. Нынешнее название получил в честь великого учёного.

Аничков мост

Самый известный мост Петербурга на Невском проспекте, отмечает петербуржец, автор топа. Укрощение коней скульптором Клодтом стало его визитной карточкой. Раньше он был деревянным и даже имел подъёмную часть — чтобы пропускать слонов, подаренных персидским шахом.