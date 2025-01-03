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Магнитная буря 4-5 января 2025 года

3 января 2025 17:03
Петербург, зима, улица, люди
Магнитная буря 4-5 января 2025 года
Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Global Look Press

Обещанные спокойные дни отменяются.

Начало года в Петербурге ознаменовалось сильными геофизическими атаками, однако сейчас ситуация на Солнце несколько стабилизировалась, хотя остается довольно напряженной. В ближайшую субботу 4 января, индекс геомагнитной активности (К-индекс) может достигнуть отметки в 4 балла, что не считается полноценной магнитной бурей, но указывает на возбужденное состояние магнитосферы Земли. Пиковая активность ожидается в первой половине дня, после чего интенсивность геоударов начнет снижаться. Уже после полудня мощность возмущений уменьшится до 2 баллов.

Прогнозы от специалистов лаборатории солнечной астрономии указывают на то, что 5 и 6 января К-индекс может подняться до уровня 5 баллов, но не превысит эту отметку. Геомагнитная обстановка останется нестабильной до вторника, после чего напряжение должно постепенно ослабнуть до уровня 2–3 баллов.

За прошедшие сутки было зарегистрировано семь солнечных выбросов, два из которых получили оценку класса М. Ночью произошли еще два выброса плазмы с оценками С3.5 и С4.2, которые обеспечили Петербургу световое шоу в виде полярного сияния.

Несмотря на снижение активности, специалисты считают, что у Солнца остаются запасы энергии для новых мощных геоударов, и существует вероятность последнего крупного взрыва. Тем не менее, точные прогнозы пока недоступны.

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Автор:
Максакова Яна
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