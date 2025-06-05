Кабачковый «спас»: как превратить гору кабачков от родственников в изысканную закуску

Лето — пора изобилия овощей, и часто бывает так, что родственники щедро делятся урожаем кабачков. Но что делать, если их слишком много? Не переживайте!
Шеф-повар Святослав Спиваков подсказал порталу «Городовой» отличный рецепт маринованных кабачков, который превратит этот универсальный овощ в изысканную закуску.
Рецепт маринованных кабачков: простые ингредиенты и быстрая готовка
Для приготовления маринованных кабачков вам понадобится:
- Кабачок — 500 г
- Уксус — 20 мл 9%
- Сахар — 10 г
- Соль — 7 г
- Укроп — 10 г
- Петрушка — 10 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло оливковое — 30 мл
Шаг за шагом: готовим маринованные кабачки дома
- Подготовить все ингредиенты.
- Кабачки можно нарезать произвольно как вам угодно. Слайсы, кубики, бруски — разница не велика. Но не очень крупно!
- Все смешать вместе и оставить в холодильнике на 3/4 часа.
- Закуска готова!
Азиатский акцент: делаем маринованные кабачки более острыми и пикантными
«Так же можно сделать в азиатской стиле более острые добавив чили перец, Кунжутное масло, имбирь и соевый соус», — советует шеф-повар.
Этот вариант для тех, кто любит пикантные и необычные вкусы.
Кабачок — универсальный продукт: множество вариантов маринада
«Вообще кабачок универсальный продукт и желательно кушать его молодым. Вариантов маринадов очень много», — отмечает Святослав Спиваков.
Можно не бояться экспериментировать и добавлять свои любимые специи и травы.