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Кабачковый «спас»: как превратить гору кабачков от родственников в изысканную закуску

Опубликовано: 5 июня 2025 14:33
кабачки, рецепт
Кабачковый «спас»: как превратить гору кабачков от родственников в изысканную закуску
globallookpress/Belkin Alexey

Шеф-повар Святослав Спиваков поделился простым и вкусным рецептом маринованных кабачков, который поможет справиться с урожаем.

Лето — пора изобилия овощей, и часто бывает так, что родственники щедро делятся урожаем кабачков. Но что делать, если их слишком много? Не переживайте!

Шеф-повар Святослав Спиваков подсказал порталу «Городовой» отличный рецепт маринованных кабачков, который превратит этот универсальный овощ в изысканную закуску.

Рецепт маринованных кабачков: простые ингредиенты и быстрая готовка

Для приготовления маринованных кабачков вам понадобится:

  • Кабачок — 500 г
  • Уксус — 20 мл 9%
  • Сахар — 10 г
  • Соль — 7 г
  • Укроп — 10 г
  • Петрушка — 10 г
  • Чеснок — 2 зуб.
  • Масло оливковое — 30 мл

Шаг за шагом: готовим маринованные кабачки дома

  1. Подготовить все ингредиенты.
  2. Кабачки можно нарезать произвольно как вам угодно. Слайсы, кубики, бруски — разница не велика. Но не очень крупно!
  3. Все смешать вместе и оставить в холодильнике на 3/4 часа.
  4. Закуска готова!

Азиатский акцент: делаем маринованные кабачки более острыми и пикантными

«Так же можно сделать в азиатской стиле более острые добавив чили перец, Кунжутное масло, имбирь и соевый соус», — советует шеф-повар.

Этот вариант для тех, кто любит пикантные и необычные вкусы.

Кабачок — универсальный продукт: множество вариантов маринада

«Вообще кабачок универсальный продукт и желательно кушать его молодым. Вариантов маринадов очень много», — отмечает Святослав Спиваков.

Можно не бояться экспериментировать и добавлять свои любимые специи и травы.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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