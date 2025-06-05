Кабачковый «спас»: как превратить гору кабачков от родственников в изысканную закуску

«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка

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Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом

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«Список достаточно широкий»: эти фрукты летом могут спровоцировать диабет (если есть бездумно)

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«Вот такие странные»: риелтор рассказала, с какими объектами приходится сталкиваться в Петербурге

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«Это будет вредить»: слишком стерильная окружающая среда опасна для здоровья

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