Мазут, ливневые реки: можно ли купаться в Сочи в конце июня 2025-го

Для черноморских курортов год начался не лучшим образом.

18 июня 2025 года в Сочи возобновили работу все официальные пляжи. Ограничения на купание, введённые из-за сильных ливней и штормового предупреждения, сняты. Об этом сообщили в городском оперативном штабе.

По данным пресс-службы мэрии, на пляжных территориях навели порядок, провели дезинфекцию, установили оборудование и подняли флаги, разрешающие купание.

Роспотребнадзор подтвердил, что пробы морской воды соответствуют санитарным нормам.

Температура воды сейчас держится на уровне +21 °C. Пляжи работают с 8:00 до 20:00. Однако местные власти предупреждают: в некоторых районах возможна остаточная волна. Поэтому решение о допуске к купанию на отдельных участках принимается администрацией пляжей в зависимости от погодной обстановки.

Что касается выбросов мазута, то с ними в Сочи и Адлере проблем не было. Проблема сохраняется лишь вблизи пляжей Анапы.