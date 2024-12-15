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МЧС рекомендовало собрать «тревожный чемоданчик» для экстремальных ситуаций

15 декабря 2024 09:31
МЧС рекомендовало россиянам собрать «тревожный чемоданчик»: особенно петербуржцам
МЧС рекомендовало собрать «тревожный чемоданчик» для экстремальных ситуаций
Belkin Alexey/ news.ru / Global Look Press

Пока что просто на всякий случай

МЧС России призвало жителей регионов, подверженных природным катаклизмам, как например Петербург, или с риском вооруженных конфликтов, подготовить «тревожный чемоданчик». Такая мера поможет обеспечить автономное существование в случае чрезвычайных ситуаций, сообщает ведомство.

По рекомендациям МЧС, комплект вещей должен быть организован так, чтобы в экстренной ситуации все необходимое было легко доступно:

  • В верхние отделения рюкзака и карманы нужно разместить предметы первой необходимости.
  • На дно стоит положить сменное бельё и другие менее востребованные вещи.

Такой набор поможет быть готовым к непредвиденным обстоятельствам.

В октябре 2024 года во всех регионах России провели проверку систем оповещения на региональном и муниципальном уровнях. Эти системы предназначены для своевременного информирования населения об угрозах природного и техногенного характера.

МЧС подчеркивает, что заблаговременная подготовка и проверенные системы оповещения могут значительно снизить риски для жизни и здоровья людей.

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Автор:
Максакова Яна
Общество ОпасностьСанкт-Петербург
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