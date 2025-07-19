Места петербургских сходок: самые атмосферные пространства лета 2025-го — от пирса до чердака

Лето в Петербурге не спрашивает, готов ли ты отдыхать, оно само предлагает выбраться на свежий воздух. К счастью, в городе всё больше мест, где можно поймать лето за хвост.

У самого залива — «Севкабель Порт», где грохочет музыка, на бетонных ступенях рассаживаются с кальянами, а к ночи загораются лампы над пирсом. Еще одна точка — «Брусницын», бывшая промышленная зона, которая теперь живёт выставками, маркетами и запахом кофе из маленьких кофеен под кирпичными арками.

Чуть ближе к центру — «Новая Голландия», с травой, по которой разрешено ходить босиком, и редким чувством, что ты в европейском фильме.

Кто любит урбанистику — пойдёт в «Этажи», смотреть с крыши, как закат ложится на Лиговку. А кому ближе старый Петербург — зайдёт в «Никольские ряды», где гастроярмарки встречаются с акустическими концертами.

И наконец, «СЕНО» — молодое пространство, чуть в стороне от туристических маршрутов, но с тёплой атмосферой и вечерами поэзии и вина.

Каждое из этих мест — по-своему Петербург. Грубоватый, поэтичный, шумный, ленивый. Такой, каким мы его любим летом.