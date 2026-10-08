Метро растет: как в Петербурге строят станцию «Богатырская» и новое депо на Юго-Западе

Коричневая линия: собираем «железного крота»
На пересечении улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара шумит тяжелая техника. Здесь строят электродепо «Красносельское». Оно станет «домом» для поездов будущей Красносельско-Калининской (Коричневой) линии.
Сейчас строители роют стартовый котлован, сообщает канал "Подземник". Процесс выглядит так:
- Сначала по контуру залили бетонное основание.
- Теперь делают прочные стены из буровых свай.
- Скоро начнут вынимать грунт.
Этот огромный котлован нужен для сборки тоннелепроходческого щита. Это гигантская машина диаметром больше 6 метров, которая «проедает» землю и сразу укрепляет тоннель.
«Кроту» предстоит прорыть два тоннеля длиной по 1,3 километра каждый. Они протянутся от поверхности прямо до тупиков за новой станцией «Юго-Западная».
- Интересный факт: Коричневая линия — первая полностью новая ветка метро в Петербурге за последние десятилетия. Она критически нужна жителям Красносельского района, где метро не было никогда.
Зеленая линия: на «Богатырской» добрались до центра
На севере города, на Невско-Василеостровской (Зеленой) линии, продвигается строительство станции «Богатырская».
Строители используют технологию «стена в грунте». Сначала по периметру станции глубоко в землю залили бетонные стены. Получился огромный подземный «короб».
Теперь экскаваторы выгребают из него всю землю, а рабочие укрепляют стены изнутри мощными железными балками, чтобы грунт не обвалился.
Сейчас строители копают в самом центре будущей станции. Это ее самое широкое место. Именно здесь потом смонтируют эскалаторы и лестницы, по которым пассажиры будут спускаться к поездам.
Станцию «Богатырская» планируют открыть для пассажиров в 2029 году. Она расположится между станциями «Беговая» и будущей «Каменкой» и сильно облегчит жизнь жителям Приморского района.
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