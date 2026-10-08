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Метро растет: как в Петербурге строят станцию «Богатырская» и новое депо на Юго-Западе

Опубликовано: 8 октября 2026 13:01
 Проверено редакцией
Метро растет: как в Петербурге строят станцию «Богатырская» и новое депо на Юго-Западе
Метро растет: как в Петербурге строят станцию «Богатырская» и новое депо на Юго-Западе
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Стройка етро в Северной столице ведется активно в разных частях города. 

Коричневая линия: собираем «железного крота»

На пересечении улицы Маршала Казакова и Брестского бульвара шумит тяжелая техника. Здесь строят электродепо «Красносельское». Оно станет «домом» для поездов будущей Красносельско-Калининской (Коричневой) линии.

Сейчас строители роют стартовый котлован, сообщает канал "Подземник". Процесс выглядит так:

  1. Сначала по контуру залили бетонное основание.
  2. Теперь делают прочные стены из буровых свай.
  3. Скоро начнут вынимать грунт.

Этот огромный котлован нужен для сборки тоннелепроходческого щита. Это гигантская машина диаметром больше 6 метров, которая «проедает» землю и сразу укрепляет тоннель.

«Кроту» предстоит прорыть два тоннеля длиной по 1,3 километра каждый. Они протянутся от поверхности прямо до тупиков за новой станцией «Юго-Западная».

  • Интересный факт: Коричневая линия — первая полностью новая ветка метро в Петербурге за последние десятилетия. Она критически нужна жителям Красносельского района, где метро не было никогда.

Зеленая линия: на «Богатырской» добрались до центра

На севере города, на Невско-Василеостровской (Зеленой) линии, продвигается строительство станции «Богатырская».

Строители используют технологию «стена в грунте». Сначала по периметру станции глубоко в землю залили бетонные стены. Получился огромный подземный «короб».

Теперь экскаваторы выгребают из него всю землю, а рабочие укрепляют стены изнутри мощными железными балками, чтобы грунт не обвалился.

Сейчас строители копают в самом центре будущей станции. Это ее самое широкое место. Именно здесь потом смонтируют эскалаторы и лестницы, по которым пассажиры будут спускаться к поездам.

Станцию «Богатырская» планируют открыть для пассажиров в 2029 году. Она расположится между станциями «Беговая» и будущей «Каменкой» и сильно облегчит жизнь жителям Приморского района.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Шушарах протестируют новые двери.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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