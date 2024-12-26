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Цены на бензин повысят

26 декабря 2024 14:16
Человек закручивает крышку топливного бака автомобиля
Цены на бензин повысят
Shatokhina Natalia/ news.ru/ Global Look Press

Такими темпами содержать авто станет нерентабельно.

Эксперты ожидают значительное повышение цен на топливо в 2025 году. По прогнозам экономиста и финансового аналитика Александра Разуваева, стоимость бензина может увеличиться на 20%, что превысит темпы официальной инфляции.

Подорожание топлива станет неизбежным после того, как одна из крупных российских нефтяных компаний повысила тарифы вслед за увеличением налогов. Несмотря на это, российский бензин останется одним из самых дешевых в мире, хотя по доступности для населения, учитывая соотношение цен и зарплат, страна будет находиться на среднем уровне.

Отметим, что в этом году в Петербурге было уже четыре существенных повышения цен на топливо. В частности, цена бензина марки Аи-95 достигла 60 рублей за литр, Аи-92 — 55 рублей, а стоимость солярки составила 70 рублей за литр, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Автотранспорт
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