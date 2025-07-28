«Могут действовать как линза»: как проводить время у водоема

Эксперт рассказал, в какое время лучше не выходить на улицу, а также что учесть при нахождении ребенка возле воды.

Лето — это время солнца, тепла и ярких эмоций, особенно для детей. Они с удовольствием бегают, играют на улице и получают много впечатлений.

Но что делать, если жара становится настоящим испытанием? Особенно сложна высокая температура для самых маленьких.

Разбираемся вместе с экспертов, как легко и безопасно пережить знойное лето малышам.

Почему жара так опасна для малышей?

Детки, особенно груднички, еще не умеют хорошо охлаждаться. У них не до конца развита терморегуляция — механизм, который помогает организму охлаждаться.

Кроме того, у малышей меньше потовых желез, поэтому они не могут как взрослые быстро испарять пот и остывать. Из-за этого перегрев для них опаснее, чем переохлаждение.

При высокой температуре дети могут плохо спать, становиться капризными, у них появляются потничка и раздражения на коже.

Что советуют специалисты?

Педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Александрович Коваленко рассказал «Городовому», как защитить детей от перегрева и сколько времени лучше проводить у воды.

«Палящее солнце, а пик — это 11 — 17 часов, в этот момент максимальный риск получить тепловой удар. Когда температура 40 градусов, и солнце плюс светит, то тут что бы ты ни делали, все равно организм перегреется, поэтому здесь вообще лучше из дома не выходить. Конечно же, нужно соблюдать питьевой режим, и для любых возрастов ограничить активность вот в этом интервале времени. Организму тяжело отдавать тепло, еще он ее и производит во время физической нагрузки. Соответственно, физическую нагрузку тренировки лучше вот в этом интервале точно включить», — говорит эксперт.

Также врач напоминает, что обязательно на улице нужно одевать яркую, светоотражающую одежду, панамки, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на голову ребенку.

Как проводить время возле водоема?

Нахождение ребенка близ реки или озера в жару тоже имеет свои нюансы. Педиатр отмечает, что возле воды ограничения меньше, при условии, что можно спрятаться от солнца и охладиться в водоеме.