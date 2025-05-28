Большая кровать и изысканный завтрак: почему поездка в вагоне «люкс» стоит как поддержанный автомобиль

РЖД запустило регулярные рейсы, где подобные вагоны будут курсировать не только от Санкт-Петербурга в столицу.

Передвижение между Санкт-Петербургом и Москвой совершенствуют постоянно и теперь в центре внимания путешествие в вагоне класса «люкс».

Такую поездку в стиле VIP уже сравнили с покупкой машины с пробегом, ведь за удобства нужно платить. В таком поезде целый набор эксклюзивных услуг и комфортных условий, сравнимых с проживанием в пятизвездочном отеле на колесах.

Что такое вагон «люкс»?

Вагон «люкс» — это место с двухместными купе, которые по площади в полтора-два раза больше обычных. В каждом есть отдельная спальня с кроватью большого размера, гостиная зона, рабочее пространство, а также полноценный санузел с душем, умывальником и биотуалетом. Вагоны оборудованы кондиционерами, телевизорами, мультимедийными порталами и сейфами, передает сайт Москвич.

В отличие от обычных купе, вагон «люкс» продается только целиком, то есть встреча с незнакомцами исключена.

Что входит в стоимость билета?

За сумму от 320 до 380 тысяч рублей вы получаете:

Проживание в просторном, полностью оборудованном купе с душем и туалетом. Гурмэ-ужин и изысканный завтрак, приготовленные шеф-поваром и подаваемые прямо в купе. Персональное обслуживание на протяжении всей поездки. Бесплатный трансфер класса «люкс» от вокзала до отеля в Санкт-Петербурге. Доступ в залы повышенной комфортности на вокзалах отправления и прибытия. Бесплатный Wi-Fi и мультимедийные развлекательные сервисы.

Есть даже возможность индивидуального оформления интерьера купе по желанию пассажира.

Поездка длится около 8,5 часов — это ночной рейс, отправляющийся из Москвы около 23:00 и прибывающий в Петербург утром.

Цена подержанной машины

Сумма в 300–350 тысяч рублей — это серьезные деньги, которые многие могут потратить на автомобиль с пробегом. Для сравнения, скоростной поезд «Сапсан», который довезет из Москвы в Петербург за 4 часа, стоит в несколько раз дешевле, но там нет ни душа, ни персонального обслуживания, ни трансфера и прочих VIP-услуг.

Ранее такие вагоны были доступны только по спецзаказу, сейчас же РЖД экспериментирует с регулярными рейсами, чтобы понять спрос на этот продукт. Подобные удобства есть и в других фирменных поездах РЖД, курсирующих по России. В таких вагонах обычно от 4 до 6 купе, иногда с баром и общими зонами отдыха.

В Москву за пару часов

Ранее сообщалось, что между Петербургом и столицей построят новую ветку, по которой будет двигаться скоростной поезд. В итоге до Москвы можно будет добраться за два с половиной часа. Однако цены на билеты тоже кусаются и петербуржцы опасаются, что поезд больше подойдет состоятельным, а не простым людям.