Москва ближе, чем кажется: как за секунду переместиться из Петербурга в столицу

В Санкт-Петербурге и еще четырех крупных городах России — Нижнем Новгороде, Казани, Туле и Тюмени — появилась необычная и очень интересная инсталляция под названием «Портал в Москву».

Суть проекта прост и в то же время завораживает: любой желающий может зайти в небольшую ярко-красную будку на центральной улице своего города и «прогуляться» по столице России — Москве.

Как работает «Портал в Москву»?

Заходишь в «Портал», внутри камера сканирует тебя и создает цифровую маску, вроде аватара. Затем система «телепортирует» тебя в летнюю Москву.

Как пишет Туристический бизнес Санкт-Петербурга, ты оказываешься в разных знаменитых заведениях столицы — колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ, рынок «Сделано в Москве» на Болотной площади и других местах.

Еще одна крутая фишка — короткое видео с прогулкой будет создано автоматически, и его можно будет скачать по QR-коду, чтобы потом показать друзьям или сохранить на память.

Цель проекта: заинтересовать туристов

Но это не просто развлечение — через проект организаторы хотят заинтересовать местные районы, приехать в Москву лично. После просмотра ролика можно перейти на сайт, где можно сразу купить билеты.

Где и когда можно попробовать?

Инсталляции работают с 20 июля по 20 августа, с полудня до 9 вечера по местному времени, такой «портал» установили у Мариинского дворца в Петербурге .

Москвичи и гости столицы тоже могут видеть своих новых виртуальных гостей: цифровые двойники «телепортированных» транслируют свои прогулки на экранах во ВДНХ.

Это создает уникальный эффект настоящего межгородского общения — жители разных уголков посещают страны одновременно, легко и виртуально.

Так что «Портал в Москву» — не просто курьезная инновация, а шаг на пути к развитию внутреннего туризма с помощью новых технологий.