Москвичи не верят, но это правда: Красная площадь оказалась меньше Дворцовой (но даже она не самая большая в стране)

Обычно столичные жители начинают активно искать в Сети информацию, узнав об этом.

Петербуржцы давно это знают, а москвичам — хоть карту доставай. Но факт остаётся фактом: Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге почти в два раза больше Красной площади в Москве.

Да-да, знаменитая Дворцовая простирается на 5,4 гектара, в то время как Красная площадь занимает всего 2,47 гектара (24 750 квадратных метров).

Петербургская площадь не только больше по размеру, но и свободнее воспринимается визуально — нет массивных соборов и башен по краям, а в центре возвышается изящная Александровская колонна.

В то время как московская площадь сжимается между Кремлём, ГУМом и собором Василия Блаженного, что создаёт эффект камерности.

Однако пальма первенства по размерам принадлежит вовсе не северной столице. Самая большая площадь России и всей Европы — это площадь Куйбышева в Самаре, её площадь — 17,4 гектара. Она больше Дворцовой в три раза и почти в семь — Красной.