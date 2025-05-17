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Москвичи не верят, но это правда: Красная площадь оказалась меньше Дворцовой (но даже она не самая большая в стране)

17 мая 2025 15:02
Дворцовая площадь, арт
Москвичи не верят, но это правда: Красная площадь оказалась меньше Дворцовой (но даже она не самая большая в стране)
Фото: Городовой.ру

Обычно столичные жители начинают активно искать в Сети информацию, узнав об этом.

Петербуржцы давно это знают, а москвичам — хоть карту доставай. Но факт остаётся фактом: Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге почти в два раза больше Красной площади в Москве.

Да-да, знаменитая Дворцовая простирается на 5,4 гектара, в то время как Красная площадь занимает всего 2,47 гектара (24 750 квадратных метров).

Петербургская площадь не только больше по размеру, но и свободнее воспринимается визуально — нет массивных соборов и башен по краям, а в центре возвышается изящная Александровская колонна.

В то время как московская площадь сжимается между Кремлём, ГУМом и собором Василия Блаженного, что создаёт эффект камерности.

Однако пальма первенства по размерам принадлежит вовсе не северной столице. Самая большая площадь России и всей Европы — это площадь Куйбышева в Самаре, её площадь — 17,4 гектара. Она больше Дворцовой в три раза и почти в семь — Красной.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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