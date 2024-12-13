Может ли начальник заставить идти на корпоратив? Юрист ответил петербуржцам

Не каждый сотрудник будет рад общению с коллегами на новогоднем корпоративе. А можно ли вообще на него не ходить, или руководитель может заставить веселиться даже при отсутствии желания работника?

Юрист Илья Русяев успокоил, начальник не имеет права обязывать сотрудников посещать корпоративные мероприятия. Эксперт подчеркнул, что такие события не являются частью трудовых обязанностей, если иное не прописано в договоре или внутренних документах компании. Участие в предновогодних интерактивах остается добровольным, особенно если они проходят вне рабочего времени.

Эксперт акцентировал внимание на том, что угрозы увольнения, штрафы или другие меры воздействия за отказ от посещения корпоратива противоречат законодательству Российской Федерации. Работодатель не вправе применять подобные санкции.

Однако если корпоратив организуется в рабочие часы, руководитель может предоставить сотрудникам выбор: участвовать в мероприятии или продолжать выполнение рабочих задач. Отказ от обеих возможностей может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины, предупреждает специалист.