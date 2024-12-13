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Может ли начальник заставить идти на корпоратив? Юрист ответил петербуржцам

13 декабря 2024 13:02
Может ли начальник заставить идти на корпоратив? Юрист ответил петербуржцам
Может ли начальник заставить идти на корпоратив? Юрист ответил петербуржцам
Фото Городовой.ру

Все просто и понятно.

Не каждый сотрудник будет рад общению с коллегами на новогоднем корпоративе. А можно ли вообще на него не ходить, или руководитель может заставить веселиться даже при отсутствии желания работника?

Юрист Илья Русяев успокоил, начальник не имеет права обязывать сотрудников посещать корпоративные мероприятия. Эксперт подчеркнул, что такие события не являются частью трудовых обязанностей, если иное не прописано в договоре или внутренних документах компании. Участие в предновогодних интерактивах остается добровольным, особенно если они проходят вне рабочего времени.

Эксперт акцентировал внимание на том, что угрозы увольнения, штрафы или другие меры воздействия за отказ от посещения корпоратива противоречат законодательству Российской Федерации. Работодатель не вправе применять подобные санкции.

Однако если корпоратив организуется в рабочие часы, руководитель может предоставить сотрудникам выбор: участвовать в мероприятии или продолжать выполнение рабочих задач. Отказ от обеих возможностей может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины, предупреждает специалист.

«Важно также понимать, что даже в рабочее время начальник не может заставить сотрудника участвовать в корпоративе как в обязательной активности, если для этого нет соответствующего нормативного обоснования. Если работник сталкивается с подобным давлением, он имеет право обратиться за консультацией к юристу или в инспекцию труда для защиты своих прав», — заключил Русяев.

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Автор:
Юлия Степанова
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