Муралы тут ни при чем: почему Мурино в Ленобласти получило именно такое название

Для местных это давно известный факт, но вот туристы на вопрос не ответят.

Название Мурино окутано тайной, но оба существующих варианта его происхождения связаны с камнями и строительством. Член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев отмечает, что в финском языке слово Muurola можно перевести как «поселение каменщиков».

Как говорят шведы

Шведская версия трактует название как производное от слова Muuri — «камень для строительства», дополненное суффиксом -la, который обозначает место. Таким образом, Мурино можно интерпретировать как «место, где камень».

Исторический путь: от села к городу

Первое упоминание о Мурине датируется 1676 годом. В XIX веке село стало собственностью князей Воронцовых и Воронцовых-Дашковых, что дало толчок его развитию. Князья владели землёй до 1917 года, поддерживая её экономическое и культурное значение, передает портал Aif.

Новую страницу в истории Мурино открыла урбанизация. В 2019 году оно официально стало городом, чему способствовало массовое строительство жилых комплексов рядом с метро «Девяткино». Сегодня Мурино активно растёт, объединяя исторические корни с современными тенденциями развития городской инфраструктуры.