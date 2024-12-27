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Муралы тут ни при чем: почему Мурино в Ленобласти получило именно такое название

27 декабря 2024 21:33
Муралы тут ни при чем: почему Мурино в Ленобласти получило именно такое название
Муралы тут ни при чем: почему Мурино в Ленобласти получило именно такое название
Фото Городовой.ру

Для местных это давно известный факт, но вот туристы на вопрос не ответят.

Название Мурино окутано тайной, но оба существующих варианта его происхождения связаны с камнями и строительством. Член Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев отмечает, что в финском языке слово Muurola можно перевести как «поселение каменщиков».

Как говорят шведы

Шведская версия трактует название как производное от слова Muuri — «камень для строительства», дополненное суффиксом -la, который обозначает место. Таким образом, Мурино можно интерпретировать как «место, где камень».

Исторический путь: от села к городу

Первое упоминание о Мурине датируется 1676 годом. В XIX веке село стало собственностью князей Воронцовых и Воронцовых-Дашковых, что дало толчок его развитию. Князья владели землёй до 1917 года, поддерживая её экономическое и культурное значение, передает портал Aif.

Новую страницу в истории Мурино открыла урбанизация. В 2019 году оно официально стало городом, чему способствовало массовое строительство жилых комплексов рядом с метро «Девяткино». Сегодня Мурино активно растёт, объединяя исторические корни с современными тенденциями развития городской инфраструктуры.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-Петербург
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