«Будь мужиком!»: почему этот стереотип убивает мужчин раньше женщин

Как показал опрос ВЦИОМ, каждый третий мужчина в России не плакал более 10 лет. Парни в стране гораздо реже женщин и граждан США выражают эмоции. Половина из них не заплачут, даже если сильно ударятся или умрет их близкий.

Все из-за гендерных стереотипов, которые заставляют «быть мужиком» в любой ситуации. Чем может грозить блокировка своих эмоций? И надо ли учить мальчиков не плакать?

На эти вопросы порталу «Городовой» ответил психолог, член ОППЛ (Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги) Сергей Ланг.

«Мужчина не плачет»: Вредный стереотип, приводящий к проблемам со здоровьем

Сергей Ланг Психолог «Ну, действительно, есть такой стереотип и установка, что мужчина не плачет, это не мужская модель поведения, и это приводит к серьезным проблемам. Подавление эмоций всегда чревато, во-первых, появлением заболеваний, таких как инсульты, инфаркты», — пояснил Сергей Ланг.

Подавление эмоций может привести к серьезным проблемам.

«Перед этим обычно мужчины страдают также депрессией, алкоголизмом. Такие мужчины в любом случае все эти чувства, эмоции подавляют и проживают внутри себя. Это неправильно», — добавил психолог.

Мужчины — живые люди: Чувствуют, любят, радуются, расстраиваются и переживают

«Потому что я как психолог могу уверенно сказать, что мужчины это живые люди, как и женщины, мы чувствуем, любим, радуемся, но также и расстраиваемся, переживаем, болеем. Ну, то есть мужчины тоже эмпаты. Поэтому это неправильно», — подчеркнул Сергей Ланг.

Нельзя внушать мужчинам, что нельзя плакать: Наоборот, это делает отношения крепче

Эмоциональная открытость укрепляет отношения.

«Наоборот, мужчина, который может поплакать, разделить какую-то боль рядом со своей женщиной, это более счастливые мужчины, более крепкие отношения. Мужчина, который боится показаться настоящим и проявить эти эмоции рядом со своей женщиной, никогда не будет счастлив», — считает психолог.

Мужчины умирают раньше: Одна из причин — подавление эмоций

Научно доказано, что подавление эмоций сокращает жизнь.

«И более того, это действительно приводит к тому, что именно поэтому мужчины умирают гораздо раньше женщин», — отметил Сергей Ланг.

Почему мужчинам важно выражать эмоции

Улучшение здоровья: Выражение эмоций помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и других проблем со здоровьем.

Укрепление отношений: Эмоциональная открытость способствует более глубоким и доверительным отношениям с партнером, друзьями и семьей.

Повышение самооценки: Разрешение себе чувствовать и выражать эмоции помогает мужчинам принять себя такими, какие они есть, и повысить свою самооценку.

Снижение уровня стресса: Выражение эмоций помогает справиться со стрессом и напряжением, которые накапливаются в течение дня.

Улучшение качества жизни: Эмоционально здоровые мужчины живут более полноценной и счастливой жизнью.

Что делать, если сложно выражать эмоции

В ситуациях, когда возникают трудности с выражением эмоций, важно позволить себе чувствовать, не подавляя возникающие переживания. Необходимо найти безопасное пространство, где можно комфортно и безопасно выражать чувства.

Если самостоятельно справиться с подавлением эмоций сложно, следует обратиться за помощью к профессионалу. Физическая активность помогает снять напряжение и улучшить настроение. Медитация позволяет научиться осознавать и управлять своими эмоциями.

Занятия творчеством — рисование, написание стихов, игра на музыкальных инструментах — также способствуют выражению чувств.

У мужчин есть право на эмоции

Гендерные стереотипы о мужественности — это устаревшие предрассудки, которые вредят здоровью и счастью мужчин. Пора дать им право на эмоции, позволить чувствовать и выражать свои чувства без страха быть осужденными.