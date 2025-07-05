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Мясу дают вторую жизнь, молочное получает скидки: оказывается, в супермаркетах нашли способ продавать просрочку

Опубликовано: 5 июля 2025 11:32
супермаркет
Мясу дают вторую жизнь, молочное получает скидки: оказывается, в супермаркетах нашли способ продавать просрочку
Фото: Городовой.ру

Методами поделилась сотрудница одного магазина.

Супермаркеты — это не только удобство и ассортимент, но и внутренняя кухня, о которой покупатели редко задумываются.

За яркими витринами и приветливым персоналом — давление, усталость, просроченные продукты и нестандартные схемы. Разберёмся, как сегодня устроена работа в розничных сетях и что делают с товаром, срок которого подходит к концу.

Работа: холод, штрафы и ограничения

Графики на выбор у сотрудников разные: либо пятидневка по 9 часов, либо два дня по 12. В обоих случаях — высокая нагрузка. На складе или в холодильных камерах температура может опускаться до +4 °C, и уже через 15 минут без перчаток пальцы теряют чувствительность.

Магазин покинуть нельзя — даже если смена длится целый день. При этом на питание — минимальная скидка (около 10%), и то действует не на весь ассортимент. За опоздание или ошибку могут штрафовать: например, за несменённый ценник или за украденный товар.

Пример: стоимость украденного сыра (4000 рублей) разделили между четырьмя сотрудниками смены, признается сотрудница на Дзене. По оценкам 2025 года, более 60% работников сталкиваются с подобными вычетами.

Просрочка: от кухни до новой даты

Просроченные товары не всегда отправляются в утилизацию. Существует несколько способов "вторичного использования":

  • На кухню: Мясо с истёкшим сроком может пойти на фарш или тефтели в отделе готовой еды.
  • В раздачу: Печенье, чай, конфеты и подобные продукты с подходящим к концу сроком часто отдают сотрудникам.
  • Перемаркировка: Торты собственного производства переупаковываются с новой датой — товар получает до недели «дополнительной жизни».
  • Акции: Йогурты и молочные продукты с остатком в 1–2 дня продают по системе «два по цене одного».

По данным Роспотребнадзора, в 2025 году за подобные нарушения были оштрафованы 18 федеральных сетей.

Воровство: от сладостей до алкоголя

Кражи в магазинах — повседневная реальность. Способы самые разные: конфеты в карман, сыр — под куртку, бутылки — в сумку. В случае поимки убытки часто распределяются на сотрудников.

Пример: в московском магазине мужчина пытался вынести сыр в штанах. Пойман — просил не сдавать. Итог — сумма ущерба (7000 руб.) легла на смену.

Технологии тоже не стоят на месте: камеры с искусственным интеллектом позволяют отслеживать подозрительное поведение и, по отчётам, снизили число краж на 25%.

Отношения с начальством

Обстановка во многом зависит от руководителя. Есть примеры, когда директор сам создавал провокации — например, брал из кассы деньги, а потом обвинял кассира.

В 2025 году во многих сетях появились анонимные чаты для жалоб. Некоторые сотрудники действительно смогли с их помощью добиться изменений: отмены штрафов, внутренней проверки, корректировок политики управления.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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