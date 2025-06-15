На дрожжах или компосте? Какую прикормку больше всего любят огурцы

Кто-то огурцы солит, кто-то нарезает в салат, а кто-то — любовно растит на перепродажу. Чтобы зелёные овощи порадовали урожаем, придётся не просто поливать, а кормить — вовремя и правильно. «Городовой» разобрался, чем удобрять огурцы и как не навредить.
Что любят огурцы?
Основное меню выглядит так:
- Азот — для зелени. Без него листья вянут, кусты чахнут.
- Фосфор — для корней и цветков.
- Калий — для сочных плодов и стойкости к болезням.
- Кальций — чтобы листья не коробились.
- Магний — для фотосинтеза. Если жилки пожелтели, огурец голодает.
Лучшие удобрения — из огорода и аптеки
Органика:
- Настой травы или сена — заливаем водой, ждём пару дней, разбавляем и поливаем. Это витаминный коктейль!
- Древесная зола — главный источник калия. Особенно полезна во время цветения.
- Коровяк (1:10 с водой) — подходит на старте роста.
- Дрожжи (100 г на 10 л) — для активации почвы и быстрого роста.
Минералка:
- Мочевина — азотная помощь на старте сезона.
- Сульфат калия — под плоды.
- Суперфосфат — в период бутонизации.
- Нитроаммофоска — универсальный солдат.
Как часто подкармливать?
- После посадки — азот и фосфор (например, коровяк или суперфосфат).
- При цветении — калий (зола, сульфат калия).
- Во время плодоношения — раз в 2 недели лёгкая органика.
- Чтобы продлить сбор — комплексные удобрения с микроэлементами.
Что может пойти не так?
- Перекормили азотом — будет расти лист, но не плод.
- Забыли про калий — плоды мелкие и горчат.
- Полили навозом прямо с фермы — риск заразить почву.
- Неправильный pH — огурец отказывается есть.
- Редкие подкормки — растение устает.
Советы от бывалых
- Не бойтесь дрожжей и настоев трав — это не «бабушкин метод», а вполне рабочая схема.
- Если листья пожелтели — бегите за сульфатом магния.
- Не ленитесь стерилизовать лейку, если вы используете органику. Бродящий настой + жара = вспышка болезни.
Вывод: если огурец хорошо ест, он обязательно даст богатый урожай. Только не перекармливайте и не забывайте наблюдать за ним — он всё подскажет.