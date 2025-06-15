На дрожжах или компосте? Какую прикормку больше всего любят огурцы

Кто-то огурцы солит, кто-то нарезает в салат, а кто-то — любовно растит на перепродажу. Чтобы зелёные овощи порадовали урожаем, придётся не просто поливать, а кормить — вовремя и правильно. «Городовой» разобрался, чем удобрять огурцы и как не навредить.

Что любят огурцы?

Основное меню выглядит так:

Азот — для зелени. Без него листья вянут, кусты чахнут.

— для зелени. Без него листья вянут, кусты чахнут. Фосфор — для корней и цветков.

— для корней и цветков. Калий — для сочных плодов и стойкости к болезням.

— для сочных плодов и стойкости к болезням. Кальций — чтобы листья не коробились.

— чтобы листья не коробились. Магний — для фотосинтеза. Если жилки пожелтели, огурец голодает.

Лучшие удобрения — из огорода и аптеки

Органика:

Настой травы или сена — заливаем водой, ждём пару дней, разбавляем и поливаем. Это витаминный коктейль!

или — заливаем водой, ждём пару дней, разбавляем и поливаем. Это витаминный коктейль! Древесная зола — главный источник калия. Особенно полезна во время цветения.

— главный источник калия. Особенно полезна во время цветения. Коровяк (1:10 с водой) — подходит на старте роста.

(1:10 с водой) — подходит на старте роста. Дрожжи (100 г на 10 л) — для активации почвы и быстрого роста.

Минералка:

Мочевина — азотная помощь на старте сезона.

— азотная помощь на старте сезона. Сульфат калия — под плоды.

— под плоды. Суперфосфат — в период бутонизации.

— в период бутонизации. Нитроаммофоска — универсальный солдат.

Как часто подкармливать?

После посадки — азот и фосфор (например, коровяк или суперфосфат).

При цветении — калий (зола, сульфат калия).

Во время плодоношения — раз в 2 недели лёгкая органика.

Чтобы продлить сбор — комплексные удобрения с микроэлементами.

Что может пойти не так?

Перекормили азотом — будет расти лист, но не плод.

— будет расти лист, но не плод. Забыли про калий — плоды мелкие и горчат.

— плоды мелкие и горчат. Полили навозом прямо с фермы — риск заразить почву.

— риск заразить почву. Неправильный pH — огурец отказывается есть.

— огурец отказывается есть. Редкие подкормки — растение устает.

Советы от бывалых

Не бойтесь дрожжей и настоев трав — это не «бабушкин метод», а вполне рабочая схема.

Если листья пожелтели — бегите за сульфатом магния.

Не ленитесь стерилизовать лейку, если вы используете органику. Бродящий настой + жара = вспышка болезни.

Вывод: если огурец хорошо ест, он обязательно даст богатый урожай. Только не перекармливайте и не забывайте наблюдать за ним — он всё подскажет.