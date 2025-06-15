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На дрожжах или компосте? Какую прикормку больше всего любят огурцы

Опубликовано: 15 июня 2025 16:33
урожай огурцов
На дрожжах или компосте? Какую прикормку больше всего любят огурцы
Фото: Городовой.ру

Рекомендации с пропорциями от реальных аграриев.

Кто-то огурцы солит, кто-то нарезает в салат, а кто-то — любовно растит на перепродажу. Чтобы зелёные овощи порадовали урожаем, придётся не просто поливать, а кормить — вовремя и правильно. «Городовой» разобрался, чем удобрять огурцы и как не навредить.

Что любят огурцы?

Основное меню выглядит так:

  • Азот — для зелени. Без него листья вянут, кусты чахнут.
  • Фосфор — для корней и цветков.
  • Калий — для сочных плодов и стойкости к болезням.
  • Кальций — чтобы листья не коробились.
  • Магний — для фотосинтеза. Если жилки пожелтели, огурец голодает.

Лучшие удобрения — из огорода и аптеки

Органика:

  • Настой травы или сена — заливаем водой, ждём пару дней, разбавляем и поливаем. Это витаминный коктейль!
  • Древесная зола — главный источник калия. Особенно полезна во время цветения.
  • Коровяк (1:10 с водой) — подходит на старте роста.
  • Дрожжи (100 г на 10 л) — для активации почвы и быстрого роста.

Минералка:

  • Мочевина — азотная помощь на старте сезона.
  • Сульфат калия — под плоды.
  • Суперфосфат — в период бутонизации.
  • Нитроаммофоска — универсальный солдат.

Как часто подкармливать?

  • После посадки — азот и фосфор (например, коровяк или суперфосфат).
  • При цветении — калий (зола, сульфат калия).
  • Во время плодоношения — раз в 2 недели лёгкая органика.
  • Чтобы продлить сбор — комплексные удобрения с микроэлементами.

Что может пойти не так?

  • Перекормили азотом — будет расти лист, но не плод.
  • Забыли про калий — плоды мелкие и горчат.
  • Полили навозом прямо с фермы — риск заразить почву.
  • Неправильный pH — огурец отказывается есть.
  • Редкие подкормки — растение устает.

Советы от бывалых

  • Не бойтесь дрожжей и настоев трав — это не «бабушкин метод», а вполне рабочая схема.
  • Если листья пожелтели — бегите за сульфатом магния.
  • Не ленитесь стерилизовать лейку, если вы используете органику. Бродящий настой + жара = вспышка болезни.

Вывод: если огурец хорошо ест, он обязательно даст богатый урожай. Только не перекармливайте и не забывайте наблюдать за ним — он всё подскажет.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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