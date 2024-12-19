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В России хотят ввести налоги на такси и курьерскую доставку

19 декабря 2024 10:32
На еду и транспорт: в Санкт-Петербурге могут ввести два новых налога для среднего класса
В России хотят ввести налоги на такси и курьерскую доставку
Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Global Look Press

Деньги будут распределять между теми, кто живет хуже других.

Самое страшное, что можно представить в современной России — революция ради коммунизма и всеобщего равенства. Петербургу это «мероприятие» когда-то дорого обошлось. Но сейчас снова обсуждается возврат к старым идеям.

Профессор Финансового университета решил заняться перераспределением доходов между разными слоями общества. Он предлагает введение нового налога на такси и курьерскую доставку. Дескать он может составить минимум 100 рублей с каждого заказа или поездки, что приведет к значительному росту цен на эти услуги.

Какие изменения предлагают?

Эксперт считает, что минимальная стоимость такси и доставки должна увеличиться до 700 рублей, а средние тарифы достигнуть 1000–1200 рублей. Эти деньги, собранные вроде бы с предприятий, но в итоге с тех, кто вкалывает как вол и сумел достичь какого-то минимального финансового благополучия, планируют направлять в региональные бюджеты для повышения выплат бюджетникам и доплат пенсионерам.

Как это повлияет на жителей Петербурга?

Для петербуржцев, активно пользующихся такси и доставкой из-за катастрофической нехватки времени, нововведение может стать ощутимым. Увеличение стоимости услуг повлияет на повседневные расходы, особенно для жителей, заказывающих еду или товары на дом.

Но разве это важно? Ведь по мнению эксперта, такой налог станет важным шагом для повышения уровня жизни пенсионеров и работников бюджетной сферы. Он уверен, что идея будет воспринята положительно, если государство грамотно объяснит ее цели и преимущества.

Пока эта инициатива находится на стадии обсуждения. Жителям города стоит учитывать возможные изменения в ценах на услуги, которые могут вступить в силу в ближайшее время, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Санкт-ПетербургНалоги
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