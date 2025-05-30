Черти, лешие и заброшенные пустоши: откуда взялся Ляд и почему его так боятся в русском языке

Что на самом деле означает выражение и почему оно считается ругательством?

Сколько же в русском языке синонимов слова «зачем»! И один из них — весьма загадочный… Кто может сразу ответить, что за ляд упоминается в выражении «на кой ляд»? Это — слово, которое до сих пор вызывает споры среди лингвистов и историков.

«Ляд» в русской классике

Если пошерстить классиков, можно найти и другие варианты: «а ляд его знает», «ну их к ляду», «какого ляда», «ляд вас побери». Здесь уже становится понятно, о чем может идти речь. Осталось догадки проверить. Это – свидетельство того, что слово «ляд» имеет давнюю историю и использовалось в различных контекстах.

Что же такое ляд:

Самый популярный ответ гласит, что ляд — это нечистый, черт. Чтобы не упоминать названия рогатого, придумали эвфемизм, то есть слово, которое используется для замены другого понятия. Раз прямо не называешь, есть шанс не накликать нечисть на свою беду.

Как пишет канал «Беречь речь», это — пример того, как суеверия влияли на язык и культуру.

«Ляд» — это не только черт

Теперь понятно, какие выражения так сильно напоминают фразы «на кой ляд», «ну их к ляду» и им подобные. Однако в словаре М. Фасмера есть дополнение: словом «ляд» заменяют не только «черта», но и «лешего».

Само слово «леший», а точнее лѣший, в древнерусском языке первоначально означало «лесной, поросший лесом». А потом уже так стали именовать мифическое существо, оберегающее лес.

Существовало поверье, что «поминать лешего» было чревато для произносящего его название и могло принести вред. Поэтому, как и в случае с рогатым, его заменяли на другое слово.

Откуда взялся сам «ляд»?

В толковом словаре Даля есть «ляда» — ставень, дверка, лаз в подполье и «ляда» — пустошь, заросль, покинутая и заросшая лесом земля, запущенные заросли. Также «ляда» — это место, расчищенное под луг или пашню.

Однако слово «ляд» в известной фразе, вероятно, связано с прилагательными лядящий, ледащий — плохой, дрянной, хилый, тощий; распутный, негодный. В том же словаре Даля есть похожее определение: лядь — это все негодное и недоброе, дух пакостей, нечистый, черт.

М. Фасмер в качестве возможных источников «ляда» приводит слово «ледачий», а также польское lаdасzу — черт.

В заключение стоит отметить, что фразы с участием слова «ляд» выражают презрение, пренебрежение, желание избавиться и относятся к сниженной лексике. Это — показывает, что слово «ляд», несмотря на свою загадочность, имеет четкую негативную окраску в русском языке.