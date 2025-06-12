На Красной поляне цены не сложат? А вот и нет: гастрономическое открытие туристки — наесться от пуза можно за 300 рублей

Раскрываем адрес и цены уникального заведения. Не для веганов.

Один из отдыхающих на курорте Красная Поляна делится впечатлениями о неожиданной гастрономической находке — семейном кафе в посёлке Эстосадок. Несмотря на то что административно это уже не Красная Поляна, туристы воспринимают весь район как единое целое.

Именно здесь, случайно прогуливаясь после заселения в гостевой дом, путешественник наткнулся на небольшое кафе с яркой вывеской «БУУЗЫ».

Заведение оказалось очень скромным: всего четыре стола, простой интерьер, керамическая плитка на полу, конфессиональный уголок с фигурой белого медведя. Владельцы — семейная пара, приехавшая из Бурятии.

В меню — всего четыре позиции: бухлёр, шулен, хушуур и буузы. К напиткам — чай и кофе. Но такая ограниченность, как понял посетитель, оказалась залогом вкуса: блюда готовят на месте, по-настоящему, без микроволновок и полуфабрикатов.

Первым был заказан бухлёр — мясной суп на косточке. Бульон оказался прозрачным, но насыщенным, без овощей, с заметным мясным телом и зеленью. Подача по-домашнему: отдельно миска с бульоном и тарелка для мяса, которое нежно отходило от кости.

Хлеб прилагался бесплатно. Суп сопровождался кофе, сваренным в турке прямо на плите. Простота, с которой всё было приготовлено и подано, вызывала искреннее восхищение.

Вечером гость вернулся за буузами — традиционными бурятскими паровыми изделиями с мясом. Их лепили при нём вручную и готовили на пару. Порция ароматных бууз с нежным тестом и сочной начинкой поразила.

Сок внутри оказался обжигающе горячим, и это стало испытанием на терпение. Всё было съедено с удовольствием — без столовых приборов, как принято: сначала выпить бульон, затем съесть всё остальное.

На следующее утро пришёл черёд хушуура — жареного пирожка, похожего на чебурек, с той же начинкой, что в буузах. Хрустящее нежное тесто и сочное мясо внутри произвели не меньшее впечатление.

Повар призналась, что положила больше мяса, ведь посетитель был первым с утра — и это стало приятным сюрпризом.

Гость отметил, что именно такие простые, душевные заведения часто дают самые яркие гастрономические впечатления. Он пообещал себе вернуться ещё раз, чтобы попробовать шулен — суп с домашней лапшой, который остался за пределами этой дегустации.

Теперь к стоимости: буузы по 100 рублей штука (тремя можно наесться), хушур 150 рублей штука, шулен 250 рублей порция, бухлер 450 рублей порция. Находится заведение по адресу Берёзовая ул., 85, село Эстосадок.

В финале своего рассказа туристка подчёркивает, насколько важно делиться подобными находками: в неприметных местах можно найти настоящую, искреннюю кухню, сделанную с заботой и уважением к традициям.