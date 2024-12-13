На Новый год не разгуляешься: петербуржцам назвали суточную норму мандаринов

Новогодний стол невозможно даже представить без мандаринов в праздничном блюде. Однако, несмотря на их пользу, необходимо помнить о мере потребления, предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова.

Рекомендованное суточное количество витамина C составляет 90 мг, а в одном мандарине содержится почти треть этой нормы, около 25 мг. Чрезмерное употребление цитрусовых может иметь негативные последствия. Они способны вызывать аллергические реакции, такие как крапивница, конъюнктивит, ринит и даже отек Квинке.

Помимо этого с мандаринами не стоит усердствовать людям с проблемами ЖКТ.

«Стимулируя выработку соляной кислоты желудком, мандарины провоцируют изжогу и вызывают обострение гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, гастрита, язвенной болезни. Большое количество клетчатки приводит к вздутию и метеоризму», — добавила Мельникова.

Врач рекомендовала съедать не более трех мандаринов в день.