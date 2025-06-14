На трассе М-11 есть еще один, маленький Петербург: почему Тверь получила такое название?

Тверь часто называют «Петербургом в миниатюре» — и это вовсе не поэтическое преувеличение. В 18 веке город действительно отстраивался заново по образу и подобию северной столицы, причем по личному указу Екатерины II.
И хотя Тверь никогда не была столицей, в городе попасть в который сейчас можно по трассе М-11 появились и императорский дворец, и парадные улицы, и даже знаменитая «трезубцевая» планировка в духе Версаля.
Как пожар стал поворотной точкой
В 1763 году пожар почти полностью уничтожил деревянную Тверь. Вместо спешной реставрации Екатерина II распорядилась создать новый, образцовый город.
Она направила в Тверь архитектора Петра Никитина и выделила миллион рублей на строительство — колоссальную по тем временам сумму. Цель была амбициозной: превратить провинциальный город в пример для других.
Европейский подход
Проект нового города предполагал строгую симметрию и порядок. Все здания должны были соответствовать по высоте, стилю и даже количеству окон — их было девять, как букв в имени «Екатерина».
Дома строились «сплошною фасадой», разделённой лишь арками для проездов. Так появился характерный ансамбль в стиле позднего барокко и раннего классицизма.
Лучше всего дух того времени сохранился на набережной Степана Разина, где и сегодня можно увидеть дома с овальными или треугольными фронтонами — по сути, это «петербургская классика», только на волжский манер.
Лучи, ведущие к дворцу
Как и в Петербурге, центр Твери оформили по «трезубцевому» принципу: три главные улицы — Советская, Новоторжская и улица Вольного Новгорода — расходятся от площади Михаила Тверского, напоминая планировку Версаля.
Главный луч, Советская, ведёт к Императорскому путевому дворцу, построенному для отдыха царской семьи между Петербургом и Москвой.
Позже этот дворец обрел особое значение: княгиня Екатерина Павловна превратила его в культурный центр. Здесь, например, Николай Карамзин впервые зачитал Александру I главы из «Истории государства Российского».
Что сохранилось сегодня
Тверь и в XXI веке сохраняет свой «петербургский» облик: те же лучевые улицы, парадные фасады, смешение классицизма и барокко. Конечно, она не стала копией северной столицы, но общее архитектурное ДНК чувствуется до сих пор.
Именно поэтому Тверь называют не просто красивым городом, а настоящим «Петербургом в провинции» — с историей, масштабом и царским размахом.