«Настоящее спасение»: какие природные жаропонижающие травы растут прямо под ногами петербуржцев

Какие травы и настои помогут петербуржцам пережить летний зной, снизить давление и укрепить сосуды? На этот вопрос порталу «Городовой» ответил травник Дмитрий Юровский.

Травяные настои: не только утоление жажды, но и оздоровление

Травник Дмитрий Юровский рекомендует:

«Жар очень полезно наполнить свой организм живительной влагой не только при помощи обыкновенной воды, но и настоев из лекарственных трав, потому что настои из лекарственных трав несут еще много положительных оздоравливающих эффектов».

Травы для гипертоников: мята, тысячелистник, базилик

Лекарственные настои укрепляют здоровье и будут отличной профилактикой.

«Например, они понижают артериальное давление. Для гипертоников это будет особенно полезно, потому что в жару высокий риск развития гипертонического криза и разнообразных последствий его, в том числе инсульта».

Травы, такие как мята, тысячелистник и базилик, способствуют понижению артериального давления. К тому же многие сосудистые растения полезно использовать в виде фиточаев.

Укрепление сосудов: мята, мелисса, котовник

В период жары полезно укреплять сосудистую стенку с помощью мяты, мелиссы и котовника.

Эти пряно-ароматические травы хороши в чайных напитках, охлажденных. Они помогают стабилизировать артериальное давление, усиливают кровообращение и защищают сосуды.

Таволга: природный жаропонижающий

«Если кто-то страдает в период жары, например, развивается у него лихорадка, то таволга будет настоящее спасение. Она содержит природные салицилаты, которые не вредны в отличие от аспирина, жаропонижающих средств», — отмечает Юровский.

Таволга также полезна при простудных заболеваниях и ангинах, которые часто возникают из-за употребления холодных напитков в жару.

Жара — это не только дискомфорт, но и стресс для организма. Травяные настои — это отличный способ не только утолить жажду, но и укрепить здоровье, снизить давление и справиться с простудой.

Можно смело использовать дары природы, чтобы пережить петербургское лето с пользой.