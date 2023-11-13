Вот почему нельзя хранить обувь в пакетах и пластиковых контейнерах: весной вас ждет неприятный сюрприз

Кажется, что в хранении летних сандалий или балеток нет ничего сложного. Обувь нужно очистить от пыли, тщательно вымыть подошву, а затем убрать в шкаф. Однако здесь и таится главная опасность. Неопытные хозяйки складывают изделия в пакеты или пластиковые емкости, а весной хватаются за голову.

Дело в том, что пластик не пропускает воздух, а хорошей обуви из натуральных материалов обязательно нужно дышать. В емкости или пакете создается парниковый эффект, при котором быстро размножаются грибки и бактерии. Если вы не досушили любимые тканевые кеды, за время хранения они могут покрыться плесенью.

Вместо пластика используйте обычные картонные коробки, в которых вы и приобретали обувь. А чтобы в ней не появился неприятный запах, вложите внутрь пакетики с силикагелем или другими поглотителями влаги, пишет портал Novate.

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