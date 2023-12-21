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Не первой свежести: говяжий язык с этими недочетами обходите за километр

Не первой свежести: говяжий язык с этими недочетами обходите за километр
Как выбрать свежий говяжий язык

Хранится продукт совсем не долго.

Каждая хозяйка изредка балует своих домочадцев вкусными блюдами из говяжьего языка, несмотря на его высокую стоимость. Потратить солидную сумму на откровенно испорченный деликатес было бы обидно. Поэтому лучше идти в магазин со знанием дела.

Пищевой технолог Александр Ишевский объяснил, что от субпродукта не должен исходить подозрительный запах с оттенками аммиака. Что касается цвета, приемлем серый и слегка землистый. Продаваться язык должен в пленке.

«Без позеленений, никаких цветных вкраплений быть не должно. Но это работает только с охлажденным. На замороженном языке недочетов не заметишь, они проявятся после разморозки.

Супродукт к тому же долго храниться не может. Приготовить его нужно в течение 24 часов», — подчеркнул эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Скриншот "Polar Bear Cook" / YouTube

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21 декабря 2023 09:30
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