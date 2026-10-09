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Не салат, а красивое лакомство: «Малахитовая шкатулка» с куриным филе, киви и морковью по-корейски

Опубликовано: 9 октября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Не салат, а красивое лакомство: «Малахитовая шкатулка» с куриным филе, киви и морковью по-корейски
Не салат, а красивое лакомство: «Малахитовая шкатулка» с куриным филе, киви и морковью по-корейски
Городовой ру
Этот салат станет украшением вашего стола

Слоеный салат «Малахитовая шкатулка» превращает привычные продукты в нарядное праздничное блюдо. Киви придает сочность, морковь по-корейски добавляет пикантность, курица дарит нежность, а зеленое яблоко — хруст. Сложной готовки не потребуется: отварите часть продуктов заранее, натрите их и соберите слоями. Выглядит такая закуска особенно эффектно с украшением из киви, граната и орехов.

Что понадобится

Подготовьте 400 г куриного филе, два киви, 80 г моркови по-корейски, одно зеленое яблоко, три яйца, 100 г сыра и зубчик чеснока. Майонез возьмите по вкусу. Для оформления пригодится киви, грецкие орехи и зерна граната.

Как собрать

Отварите курицу и яйца, затем остудите. Филе нарежьте небольшими кусочками, яйца и сыр натрите, яблоко очистите и тоже натрите. Соедините майонез с измельченным чесноком. Выкладывайте слоями курицу, яблоко, морковь, яйца и сыр, промазывая каждый майонезом. Сверху украсьте тонкими ломтиками киви, орехами и гранатовыми зернами.

Полезный совет от автора "Городового"

Алина Владимирова советует использовать вместо майонеза соус из горчицы и сметаны. Вкус в таком случае более изысканный, а калорий, хоть и не намного, но меньше. Ну и обязательно важно дать салату постоять в холодильнике хотя бы 30 минут. За это время слои успеют пропитаться, а вкус станет гармоничнее.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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