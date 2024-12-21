Сливочное масло – самый опасный молочный продукт

Стараниями диетологов у жителей Санкт-Петербурга прочно засела в голове аксиома — шаверму есть вредно, особенно если запивать сладкой газировкой, типа колы. Однако есть продукты и похуже, которые горожане мало того, что едят каждый день, так еще и считают полезными.

Сливочное масло может быть опасным для здоровья. Все из-за высокого содержания трансжиров. Об этом сообщила врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова, подчеркнув, что регулярное употребление этого продукта повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Количество природных трансжиров в сливочном масле достаточно большое: от 2 до 7%. Это значительная концентрация. А они повышают риск сердечно-сосудистой смертности, усиливают повреждение эндотелия, то есть внутренней оболочки сосудов и развитие атеросклероза. Эндотелий самый чувствительный, и с него начинается атеросклероз, нарушение регуляции давления, гипертония».

Эксперт рекомендует заменить масло на спреды (мягкий маргарин), которые содержат меньше трансжиров (до 2%) и насыщенных жиров. В состав таких продуктов входят растительные масла, что делает их более безопасной альтернативой.

Для здорового питания достаточно употреблять 10-15 граммов в день. Например, можно намазать его на цельнозерновой хлеб и добавить к омлету с овощами на завтрак. Помните: осознанный выбор продуктов – залог крепкого здоровья и долголетия.