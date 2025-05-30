«Не соответствует имиджу»: чем туристам не угодила Кунсткамера в Петербурге

Кунсткамера в Санкт-Петербурге — это историческое и научное пространство, основанное еще Петром Великим в 1714 году. Император собирал редкие экспонаты, которые должны были удивлять.

Сегодня туристы отправляются туда, чтобы увидеть уникальные артефакты и окунуться в атмосферу эпохи великих открытий и исследований, однако в последнее время испытывают разочарование.

«Чудес маловато»

Конечно, в современном мире уже мало кого удивишь, особенно с развитием искусственного интеллекта и обилием фантастических фильмов. Однако туристы оправляются в Кунсткамеру, чтобы увидеть реальные артефакты. После посещения музея многие отмечают, что их ожидания не были оправданы.

«Нет изюминки, для громкого названия «Кунсткамера» «чудес» маловато»;

«Убрали уродцев, а экспозиции старые и не интересные. Скучно», — пишут посетители на сайте отзовик.

«Музей народов»

Бывалые посетители отмечают, что им есть с чем сравнить и раньше экспозиции были интереснее. Теперь в Кунсткамере больше уделено внимания культуре других народов мира.

«Вместо уродств и отклонений в физиологии человеческого и животного мира, все посвящено этнографии... Экспозиция не соответствует имиджу Кунсткамеры»;

«Не соответствие названия и содержания. Назовите его музей народов, и народ сам туда не пойдет», — считают посетители.

Однако не все гости музея так категоричны и из минусов отмечают только очереди на кассах, советуя покупать билеты онлайн.