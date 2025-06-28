Не терпит женских рук и отдельных сортов мяса: какой шашлык самый полезный летом

Но при этом не уступает вкусовыми качествами вредному и жирному.

Лето без шашлыка — как баня без веника. Но что, если сказать, что и на пикнике можно выбрать не только вкусное, но и наименее вредное мясо?

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева напоминает: при жарке мяса на открытом огне образуются канцерогенные вещества — особенно если капает жир и поднимается густой дым. Чем жирнее мясо — тем больше опасных полициклических ароматических углеводородов (ПАУ). А значит, выбирать нужно постное.

Лидер среди «здоровых» шашлыков — индейка

В ней меньше всего жира, и она не горит при жарке, а запекается равномерно. Второе место — куриное филе. А из красного мяса наиболее безопасна постная говядина. От баранины, свинины и колбасок лучше отказаться — они вкусные, но с точки зрения здоровья вреднее.

Маринад тоже играет роль

Если замариновать мясо не в майонезе, а в кефире, лимонном соке или натуральном уксусе, то можно немного снизить вред от жарки. Такие кислые среды богаты антиоксидантами, которые частично блокируют канцерогенные соединения.

А ещё — не пережаривайте

Чем темнее корочка и больше дыма, тем выше риск. Лучше выбирать решётку, а не шампуры, и жарить мясо на умеренном угле, чтобы избежать подгорания.

Так что если хотите шашлык не только вкусный, но и разумный — берите индейку, лимонный маринад и не торопитесь переворачивать. Здоровье и удовольствие — вполне совместимы на летнем пикнике.