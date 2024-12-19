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Не только Чижик-Пыжик: 6 других крохотных памятников Петербурга, которые непросто найти

19 декабря 2024 21:02
Не только Чижик-Пыжик: 6 других крохотных памятников Петербурга, которые непросто найти
Не только Чижик-Пыжик: 6 других крохотных памятников Петербурга, которые непросто найти
Фото Городовой.ру

Чижик-Пыжик (11 см) Самый крохотный памятник города. Маленькая птичка сидит на набережной Фонтанки, рядом с бывшим Императорским училищем правоведения, откуда и пошла традиция называть студентов

Чижик-Пыжик (11 см)

Самый крохотный памятник города. Маленькая птичка сидит на набережной Фонтанки, рядом с бывшим Императорским училищем правоведения, откуда и пошла традиция называть студентов «чижиками-пыжиками». Скромные размеры скульптуры не мешают ей весить около 5 кг — как средней величины кот.

Памятник котенку Фунтику (15 см)

Эта крошечная скульптура появилась рядом с музеем «Республика кошек» на улице Якубовича, 10. Прототипом для Фунтика стала черно-белая кошечка Маша, спасенная с улицы. Теперь она живет в теплых домах, а памятник напоминает о ее трогательной истории.

Кот Елисей (33 см) и Кошка Василиса (37 см)

Эти пушистые герои расположились на фасадах домов на Малой Садовой улице. Скульптуры посвящены кошкам, которые помогли спасти Ленинград от крыс во время блокады.

Бегемотиха Тоня (35 см)

Скульптуру бегемотихи можно найти во дворе филфака на Университетской набережной. С ней связана романтическая городская легенда о спасении влюбленной пары. Рядом с бегемотихой прячется и памятник улитке.

Заяц на Петропавловке (58 см)

По легенде, заяц спасся от наводнения, прыгнув на сапог Петра I. Сегодня скульптура зайца украшает мост к Петропавловской крепости и символизирует остров, названный в его честь.

Памятник Гаврюше (60 см)

Этот добродушный пес был «переселенцем» с Малой Садовой улицы на улицу Правды, 13. Местные жители решили, что у собаки слишком много посетителей, и отправили его в новый «дом».

К слову, скоро мы расскажем о самом крошечном сфинксе города!

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Автор:
Игорь Мустафин
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