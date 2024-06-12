Не только Хургада и Шарм-эль-Шейх: 6 малоизвестных курортов Египта

У каждого из них есть свои преимущества.

Если стоит вопрос о выборе места для отдыха в Египте, большинство туристов рассматривают Хургаду или Шарм-эль-Шейх. Между тем в стране есть и менее популярные курорты, с которыми стоит познакомиться поближе.

Дахаб

В 100 километрах от Шарм-эль-Шейха находится Дахаб. По части морской фауны он ничем не уступает своему более раскрученному соседу. Дайвинг там не менее интересный, а стоит гораздо дешевле, чем в Шарме. Любители экстрима даже могут погрузиться в так называемую Голубую дыру. Помимо этого, можно заняться виндсерфингом.

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Марса-Алам

Этот курорт считается одним из самых теплых мест Египта, поэтому туристы там не замерзнут даже зимой. Сюда можно поехать не только в составе тура, но и «дикарем». Вблизи города есть аэропорт, а в 40 километрах от курорта находится заповедник «Вади-эль-Гималь». Там можно увидеть скальный храм и множество верблюдов.

Источник фото: Legion-Media

Сафага

Сафага находится по соседству с Хургадой, однако там в разы меньше туристов. Курорт знаменит своими пляжами, а также Красным рифом, до которого можно добраться в составе экскурсии. Из минусов можно отметить отсутствие ночной жизни.

Источник фото: Legion-Media

Таба

Этот курорт заинтересует тех, кто ценит погружение в местную культуру. Неподалеку расположены Фараонов остров с живописной крепостью, а также Цветной каньон, который считают одним из красивейших мест Египта.

Источник фото: Legion-Media

Эль-Гуна

Туда приезжают преимущественно европейцы. Курорт уже окрестили египетской Венецией из-за каналов с протянутыми через них мостиками и постоянно снующих туда-сюда катеров. Туристы с детьми могут посетить местный аквапарк, а любителей активных развлечений привлечет кайтсерфинг.

Источник фото: Legion-Media

Порт-Галиб

Порт-Галиб в большей степени заинтересует состоятельных туристов. Этот курорт даже называют египетским Монако. Местные отели недешевые, и все развлечения сосредоточены в их пределах. Постояльцы даже не спускаются к пляжам, поскольку они там не самые выдающиеся.

Источник фото: Legion-Media

Напомним, ранее мы рассказывали, с какими неприятными моментами при посещении Египта могут столкнуться отдыхающие.

Источник фото: Legion-Media