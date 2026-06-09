Не только кумыс: что привезти из Казахстана - вкусные сувениры, которые точно понравятся российским туристам

Новости по теме

½ литра эликсира под куст – и клубники будет пруд пруди: ягоды крупные и слаще меда

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Где в России производят самый вкусный мед - качество на высоте: одной баночки точно будет мало

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Купили мед - оказалась "липа": почему нельзя брать продукцию на трассах Юга России - есть подвох

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После заморозков яблоне – обязательно: 1 мл в воду – и яблок нарастет тьма, будут крупными и сладкими, как мед

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2 ложки на 10 л. – и клубники нарастет тьма: ягоды будут размером с кулак и сладкие, как мед – не подкормка, а "живая" вода

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