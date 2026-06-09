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Не только кумыс: что привезти из Казахстана - вкусные сувениры, которые точно понравятся российским туристам

Опубликовано: 9 июня 2026 08:15
 Проверено редакцией
Не только кумыс: что привезти из Казахстана - вкусные сувениры, которые точно понравятся российским туристам
Не только кумыс: что привезти из Казахстана - вкусные сувениры, которые точно понравятся российским туристам
Legion-Media
Какие съедобные подарки можно привезти из Казахстана

При посещении Казахстана хочется привезти оттуда что-то запоминающееся и уникальное. Проблем с подбором сувениров здесь точно не возникнет из-за большого ассортимента товаров. Особой популярностью пользуются съедобные подарки. На что следует обратить внимание?

Сгущенное молоко

Местный продукт отличается от того, который привыкли видеть в России. Сгущенка Казахстана имеет медовый привкус, из-за чего она так ценится среди туристов. Особенно стоит обратить внимание на фирмы "Деп", "Масло-Дел" и "Гормолзавод".

Сыр

"Большой популярностью у туристов пользуется солёный тюркский сыр — курт. Готовят его из коровьего, козьего или овечьего молока, добавляют в салаты или едят в качестве закуски. Этот продукт легко отличить от других сортов: как правило, ему придают форму шариков размером с абрикос. Курт может храниться годами, поэтому его можно закупать большими пакетами", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

Кисломолочные продукты

Большой популярностью в Казахстане пользуется айран, кумыс и тан. Такие напитки встречаются и в России, но считается, что в Казахстане они особенно вкусные. Кумыс получают из молока кобыл, для тана используется козье или овечье молоко. Для айрана берут сразу три вида молока - овечье, коровье и козье.

Мед

Только в Казахстане продается мед из верблюжьей колючки. Это растение можно встретить в южной части страны. Лучше покупать мед в специализированных магазинах, что позволит избежать подделки.

Казы и шужук

Так нызывают деликатесы из конины, которые представляют собой колбасы с жиром. Продукты имеют особенный вкус из-за различных специй. Вывозить копченые колбасы из страны можно только в заводской упаковке, иначе их не пропустят.

Личный опыт

"При посещении Казахстана я впервые попробовала курт. Сыр оказался очень соленым, но все равно вкусным. Я купила домой целый мешок такого продукта. Любителям сыра стоит обязательно познакомиться с куртом поближе", - рассказала Полина Аксенова.

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Автор:
Полина Аксенова
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