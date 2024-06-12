Не только улитки: какие блюда французской кухни вы не захотите пробовать

Французские багеты и круассаны известны по всему миру. Сыры тоже завоевали любовь гурманов. Однако в местной кухне есть и такие блюда, которые вряд ли когда-то окажутся на столе у ценителей изысканной пищи.

Голова теленка

Интересно, что это блюдо популярно не только во Франции, но и в других европейских странах. Например, в Италии его готовят на Рождество. Целую голову теленка отваривают в воде, солят, а затем в ту же кастрюлю кидают овощи: пару морковок и лук. Из специй добавляют гвоздику. Спустя два часа ингредиенты достают и подают вместе с любым соусом. Есть голову можно как в горячем, так и в холодном виде.

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Рубец из телячьего желудка

Одновременно с головой могут приготовить и телячий рубец. Его очищают от остатков пищи и песка, а затем варят на небольшом огне несколько часов подряд. После промывают и погружают в соляной раствор на 12 часов. Затем вновь ополаскивают, удаляют пленку, режут на части и тушат.

Источник фото: Legion-Media

Морской еж

Этот деликатес можно также попробовать во многих азиатских странах, где его подают с лимоном. Во Франции же морских ежей едят с соусом или яичным омлетом. Особенно ценятся молоки и икра этих обитателей морей.

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Андуйет

Эта закуска напоминает колбасу. Особенность в том, что готовится она из свиных кишок. Их же используют в качестве оболочки. Мясной мякоти внутри нет. Иногда в состав входят свиная матка или телячий рубец. Говорят, что запах от нее исходит далеко не самый приятный.

Сладкое мясо

Это блюдо так называют не из-за присутствия сладкого соуса или добавления сахара. Секрет необычного вкуса кроется в том, какую часть теленка выбирают повара. Это могут быть гланды, яичники, поджелудочная, зобная, околоушная или подъязычная железы. Чаще всего их тушат, но иногда задействуют в приготовлении запеканок.

Напомним, ранее мы рассказывали об ужасных британских деликатесах.

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