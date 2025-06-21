Не успел — разорился на такси: до скольки работает петербургский метрополитен

С 1 июня 2025 года в Петербургском метрополитене действует обновлённый график работы станций. Теперь официально установлены часы открытия и закрытия вестибюлей, а также время отправления первых и последних поездов.

Важно: пересадка между линиями заканчивается в 00:15 — после этого перейти на другую ветку будет невозможно.

Общие ориентиры:

Метро начинает работу с 5:25–5:45 утра — в зависимости от станции.

— в зависимости от станции. Последние поезда отправляются до 01:05 , но вход на станции закрывается раньше — в 00:00–00:45 .

, но вход на станции закрывается раньше — . Некоторые вестибюли (например, выходы на улицу Восстания, Алтайскую, в сторону стадиона) открываются с 6:30 или 7:00 и работают только до 22:00–23:00 .

(например, выходы на улицу Восстания, Алтайскую, в сторону стадиона) открываются и работают . В выходные могут быть закрыты дополнительные вестибюли, особенно на станциях пересадок.

Примеры:

Проспект Ветеранов : открыт с 5:38, последний поезд — в 1:02.

: открыт с 5:38, последний поезд — в 1:02. Невский проспект (вых. на Канал Грибоедова): открыт с 5:36, последний поезд — в 0:50.

(вых. на Канал Грибоедова): открыт с 5:36, последний поезд — в 0:50. Ладожская : с 5:37 до 0:40.

: с 5:37 до 0:40. Парнас : с 5:40, поезда до 1:02.

: с 5:40, поезда до 1:02. Гостиный двор : открыт до 0:50.

: открыт до 0:50. Площадь Восстания: вход закрывается в 0:25, поезд — до 0:29.

Что важно помнить:

В ночное время можно не успеть на нужную пересадку, даже если поезд ещё идёт.

можно не успеть на нужную пересадку, даже если поезд ещё идёт. Вестибюли №2 часто работают по сокращённому графику (до 22:00).

часто работают по сокращённому графику (до 22:00). Некоторые станции, как Фрунзенская и вестибюли на Площади Александра Невского 2, закрыты на реконструкцию или работают не каждый день.

Планируйте маршрут заранее — особенно если возвращаетесь поздно, изучая информацию на сайте метрополитена. Всегда уточняйте, какой вестибюль работает, и где — последний вход.