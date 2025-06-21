Не успел — разорился на такси: до скольки работает петербургский метрополитен

С 1 июня 2025 года в Петербургском метрополитене действует обновлённый график работы станций. Теперь официально установлены часы открытия и закрытия вестибюлей, а также время отправления первых и последних поездов.
Важно: пересадка между линиями заканчивается в 00:15 — после этого перейти на другую ветку будет невозможно.
Общие ориентиры:
- Метро начинает работу с 5:25–5:45 утра — в зависимости от станции.
- Последние поезда отправляются до 01:05, но вход на станции закрывается раньше — в 00:00–00:45.
- Некоторые вестибюли (например, выходы на улицу Восстания, Алтайскую, в сторону стадиона) открываются с 6:30 или 7:00 и работают только до 22:00–23:00.
- В выходные могут быть закрыты дополнительные вестибюли, особенно на станциях пересадок.
Примеры:
- Проспект Ветеранов: открыт с 5:38, последний поезд — в 1:02.
- Невский проспект (вых. на Канал Грибоедова): открыт с 5:36, последний поезд — в 0:50.
- Ладожская: с 5:37 до 0:40.
- Парнас: с 5:40, поезда до 1:02.
- Гостиный двор: открыт до 0:50.
- Площадь Восстания: вход закрывается в 0:25, поезд — до 0:29.
Что важно помнить:
- В ночное время можно не успеть на нужную пересадку, даже если поезд ещё идёт.
- Вестибюли №2 часто работают по сокращённому графику (до 22:00).
- Некоторые станции, как Фрунзенская и вестибюли на Площади Александра Невского 2, закрыты на реконструкцию или работают не каждый день.
Планируйте маршрут заранее — особенно если возвращаетесь поздно, изучая информацию на сайте метрополитена. Всегда уточняйте, какой вестибюль работает, и где — последний вход.