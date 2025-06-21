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Не успел — разорился на такси: до скольки работает петербургский метрополитен

Опубликовано: 21 июня 2025 13:32
метро
Не успел — разорился на такси: до скольки работает петербургский метрополитен
Фото: Городовой.ру

Касаемся основных веток Северной столицы.

С 1 июня 2025 года в Петербургском метрополитене действует обновлённый график работы станций. Теперь официально установлены часы открытия и закрытия вестибюлей, а также время отправления первых и последних поездов.

Важно: пересадка между линиями заканчивается в 00:15 — после этого перейти на другую ветку будет невозможно.

Общие ориентиры:

  • Метро начинает работу с 5:25–5:45 утра — в зависимости от станции.
  • Последние поезда отправляются до 01:05, но вход на станции закрывается раньше — в 00:00–00:45.
  • Некоторые вестибюли (например, выходы на улицу Восстания, Алтайскую, в сторону стадиона) открываются с 6:30 или 7:00 и работают только до 22:00–23:00.
  • В выходные могут быть закрыты дополнительные вестибюли, особенно на станциях пересадок.

Примеры:

  • Проспект Ветеранов: открыт с 5:38, последний поезд — в 1:02.
  • Невский проспект (вых. на Канал Грибоедова): открыт с 5:36, последний поезд — в 0:50.
  • Ладожская: с 5:37 до 0:40.
  • Парнас: с 5:40, поезда до 1:02.
  • Гостиный двор: открыт до 0:50.
  • Площадь Восстания: вход закрывается в 0:25, поезд — до 0:29.

Что важно помнить:

  • В ночное время можно не успеть на нужную пересадку, даже если поезд ещё идёт.
  • Вестибюли №2 часто работают по сокращённому графику (до 22:00).
  • Некоторые станции, как Фрунзенская и вестибюли на Площади Александра Невского 2, закрыты на реконструкцию или работают не каждый день.

Планируйте маршрут заранее — особенно если возвращаетесь поздно, изучая информацию на сайте метрополитена. Всегда уточняйте, какой вестибюль работает, и где — последний вход.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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