Казанские коты царицы: как пушистые охранники стали легендой Зимнего дворца

Коты Елизаветы Петровны: как все начиналось

В царских покоях Елизаветы Петровны мыши и крысы чувствовали себя слишком вольготно, пока в 1745 году императрица не решила нанять на службу особых «лейб-гвардейцев» из Казани. Местные коты-мышеловы, о которых ходили легенды, были известны своей ловкостью и неутомимостью.

Императрица издала указ: из Казани доставить 30 лучших котов, подходящих для борьбы с грызунами, вместе с человеком, который будет за ними ухаживать. Казанский губернатор Артемий Загряжский отправил в Петербург «кладеных» — кастрированных котов, специально обученных для охоты.

Особые привилегии пушистых лейб-гвардейцев

Коты царских покоев оказались настоящими аристократами. Императрица распорядилась кормить их не говядиной или бараниной, а исключительно дичью — ряпчиками и тетеревами. Благодаря этим условиям казанские коты не только справились с грызунами, но и стали предметом зависти двора.

Эрмитажные коты: от царских покоев до галерей

Когда Екатерина II основала Императорский Эрмитаж, коты получили новый статус. Теперь они стали «охранниками» художественных сокровищ. Их преемники жили в Зимнем дворце вплоть до Великой Отечественной войны, когда из-за блокады Ленинграда все коты погибли, а грызуны вновь захватили дворец.

После войны в Ленинград привезли тысячи котов из Ярославской области, Омска, Тюмени и Иркутска. Эти четвероногие герои снова заняли свои позиции и до сих пор служат в Эрмитаже. Сегодня около 50 котов живут в «кошачьем подвале» длиной почти 20 километров, пишет источник.

День Эрмитажного кота: дань уважения пушистым охранникам

Каждый год в апреле или мае петербуржцы и туристы собираются на День Эрмитажного кота. Этот праздник напоминает о вкладе пушистых хранителей в защиту культурного наследия. Они стали не только частью истории Петербурга, но и его символом, объединяющим прошлое и настоящее.

От царских указов до современных праздников — казанские коты оставили неизгладимый след в истории Зимнего дворца и культурной жизни города.