Точные адреса для фотосессий в стиле 90-х в Петербурге: любителям прошлого понравится

Последнее десятилетие прошлого века ассоциируется с криминалом в стране, но до сих пор сохранились места, которые просто напоминают ту атмосферу.

В Петербурге можно найти уголки, где дух 90-х жив и посей день — не в музеях, а в уличной жизни, запахах и атмосфере. Для тех, кто хочет окунуться в прошлое, есть особый маршрут по таким местам.

Так что, если вдруг захотелось вернуться в эпоху, когда мобильник весил как кирпич, а «Адидас» был в моде — добро пожаловать в Петербург. Рассказываем об опыте туристки, которая прошла все эти места.

Сенная площадь — рынок, где копии «Адидас» еще в ходу

Рынок на Сенной площади — это как машина времени, только без кнопки «стоп». Тут до сих пор можно почувствовать запах жареных пирожков и уличной еды — это вам не «Старбакс», а настоящая гастрономическая ностальжи. Автор отзыва советует взять кофе в том самом пластиковом стаканчике и вспомнить, как это было.

Приморская

Если хотите почувствовать себя героем игры про 90-е, отправляйтесь в район метро Приморская. Панельные дома, ковры на балконах, и бабушки на лавочках, которые все знают о жизни и соседей. Здесь можно услышать диалоги, которые звучат как саундтрек к твоему детству.

Заброшенный кинотеатр «Аврора» — место для любителей острых ощущений

Кинотеатр «Аврора» давно заброшен, но именно поэтому сюда стоит заглянуть любителям приключений. Обветшалые стены, запах старого кресел и граффити, которые рассказывают больше, чем любой гид. Только не забудьте фонарик — и будьте готовы к встрече с духами прошлого… или просто с летучими мышами.

Адрес: Ленинский проспект, д. 35

Книжный магазин «Питерская классика» — для тех, кто любит запах бумаги

Если вы думаете, что книги — это только электронные читалки, то «Питерская классика» вас удивит. Здесь до сих пор пахнет типографской краской и старой бумагой, а на полках открывают литературные сокровища. Идеальное место, чтобы почувствовать себя интеллектуалом из 90-х, который читает книги, а не мемы.

Адрес: Владимирский проспект, д. 23

Переулок у метро «Владимирская» — граффити с протестами и сарказмом

Этот переулок — уличный журнал 90-х, только в граффити. Тут и протесты, и мечты, и сарказм, который не потерял актуальности. Если вы хотите почувствовать себя частью городской андеграунда — вам сюда.

Барахолка на Удельной — где вещи рассказывают историю

Туристка рассказывает, что на барахолке у метро Удельная можно найти все: от советских значков до кассет с разной музыкой. Продавцы тут — это настоящие хранители истории, которые с удовольствием рассказывают, как это было. И да, торговаться здесь не просто можно, а нужно.

Получается своеобразный музей 90-х, но под открытым небом. В Петербурге эти воспоминания бережно хранятся в живых местах, где можно почувствовать дух прошлого.