Немудрено запутаться: почему Ленинградский вокзал в Москве и Московский в Петербурге выглядят одинаково?

Так и рождаются истории о Жене Лукашине.

Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Санкт-Петербурге действительно похожи как две капли воды, и это не совпадение. Оба здания построены по одному архитектурному проекту, разработанному знаменитым архитектором Константином Тоном.

Общая история создания

Оба вокзала начали строить одновременно, в 1844 году, в рамках реализации железнодорожной магистрали, соединяющей Санкт-Петербург и Москву. Строительство велось синхронно, чтобы обеспечить единую концепцию и удобство для пассажиров на обоих концах пути.

Архитектурный стиль

Здания выполнены в стиле неоренессанс, который отличался элегантностью и симметрией. Их ключевые особенности:

Двухъярусные башенки в центре фасада.

Большие венецианские окна, которые придавали лёгкость массивным строениям.

Просторные залы на первом этаже, предназначенные для пассажиров и императорских гостей.

Квартиры для сотрудников железной дороги на втором этаже.

Различия в сроках строительства

Московский вокзал (в Санкт-Петербурге) был завершён раньше, в 1847 году. Ленинградский вокзал (в Москве) достроили только в 1849 году.

Символика и цель единого проекта

Единый проект вокзалов символизировал прочную связь двух столиц Российской империи. Архитектурное сходство подчёркивало важность железнодорожного сообщения и статус главных городов страны.

На протяжении многих лет оба вокзала не только сохранили свой внешний вид, но и стали историческими символами развития железнодорожного транспорта в России. Несмотря на одинаковый облик, оба здания являются уникальными памятниками архитектуры, вписанными в атмосферу своих городов.