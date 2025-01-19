Городовой / Общество / Немудрено запутаться: почему Ленинградский вокзал в Москве и Московский в Петербурге выглядят одинаково?
Эксклюзив
Последние новости
Милорд Александра II: история преданности и любви в царской семье, какой у людей не бывает Общество
Приключения петербургских автомобилистов зимой: 8 советов для комфортных поездок в непростых условиях города Общество
Почему шариковые ручки в банках Петербурга привязывают к столу: оказывается, не только из-за воровства Общество
Фрегаты, запреты и переименования: чем еще запомнилось 24 января в истории Петербурга Город
Декретные пособия для студенток Петербурга предлагают увеличить: цифры внушительные Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Мошенничество Работа Туризм
Категории
Общество Спорт

Немудрено запутаться: почему Ленинградский вокзал в Москве и Московский в Петербурге выглядят одинаково?

19 января 2025 17:32
Московский вокзал арт-изображение
Немудрено запутаться: почему Ленинградский вокзал в Москве и Московский в Петербурге выглядят одинаково?
Фото Городовой.ру

Так и рождаются истории о Жене Лукашине.

Ленинградский вокзал в Москве и Московский вокзал в Санкт-Петербурге действительно похожи как две капли воды, и это не совпадение. Оба здания построены по одному архитектурному проекту, разработанному знаменитым архитектором Константином Тоном.

Общая история создания

Оба вокзала начали строить одновременно, в 1844 году, в рамках реализации железнодорожной магистрали, соединяющей Санкт-Петербург и Москву. Строительство велось синхронно, чтобы обеспечить единую концепцию и удобство для пассажиров на обоих концах пути.

Архитектурный стиль

Здания выполнены в стиле неоренессанс, который отличался элегантностью и симметрией. Их ключевые особенности:

  • Двухъярусные башенки в центре фасада.
  • Большие венецианские окна, которые придавали лёгкость массивным строениям.
  • Просторные залы на первом этаже, предназначенные для пассажиров и императорских гостей.
  • Квартиры для сотрудников железной дороги на втором этаже.

Различия в сроках строительства

Московский вокзал (в Санкт-Петербурге) был завершён раньше, в 1847 году. Ленинградский вокзал (в Москве) достроили только в 1849 году.

Символика и цель единого проекта

Единый проект вокзалов символизировал прочную связь двух столиц Российской империи. Архитектурное сходство подчёркивало важность железнодорожного сообщения и статус главных городов страны.

На протяжении многих лет оба вокзала не только сохранили свой внешний вид, но и стали историческими символами развития железнодорожного транспорта в России. Несмотря на одинаковый облик, оба здания являются уникальными памятниками архитектуры, вписанными в атмосферу своих городов.

Новости по теме
Стало известно, когда состоится запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург и сколько будет стоить билет Стало известно, когда состоится запуск ВСМ Москва – Санкт-Петербург и сколько будет стоить билет 21 ноября 2024 08:30
Новые вагоны с душем: плюсы и минусы инноваций в поездах Москва — Владивосток и Москва — Белгород Новые вагоны с душем: плюсы и минусы инноваций в поездах Москва — Владивосток и Москва — Белгород 22 июня 2024 08:00
Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса Курьеры Санкт-Петербурга под угрозой: им снова вставляют палки в колеса 23 января 2025 19:03
Не только в Петербурге: в Москве тоже есть дома Петра Великого — как они там оказались Не только в Петербурге: в Москве тоже есть дома Петра Великого — как они там оказались 23 января 2025 11:31
Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга Тайное венчание, рок-концерт и возвращение истории: чем еще запомнилось 23 января в истории Санкт-Петербурга 23 января 2025 08:02
Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургДостопримечательности
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 70
🙏 9
😹 1
🙀 1
😿 7
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще