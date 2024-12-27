Необычные увлечения Романовых: чем занимались члены императорской семьи в свободное время

Династия Романовых, известная своим вкладом в историю Санкт-Петербурга, часто ассоциируется с политикой и военными делами. Однако, в свободное от государственных обязанностей время, члены царской семьи увлекались различными хобби, которые становились важной частью их жизни. Эти необычные увлечения раскрывают их многогранные личности и добавляют ярких красок к их портретам.

Одним из самых неожиданных увлечений царской семьи были автогонки. Николай II одним из первых оценил возможности автомобилей, купив несколько моделей Delaunay-Belleville, а также Mercedes, Renault, Peugeot и Rolls-Royce. Любовь к скорости оказалась заразительной: Великий князь Кирилл Владимирович объездил на автомобиле всю Европу, а цесаревич Алексей был самым юным водителем России, разъезжая на Bebe Peugeot по Александровскому парку. Великий князь Михаил Александрович, в свою очередь, предпочитал трициклы.

Некоторые из Романовых увлекались и авиацией. Великий князь Александр Михайлович, служивший на флоте, был одним из пионеров русской авиации. Он основал авиационную школу в Севастополе, закупил аэропланы во Франции и организовал обучение морских офицеров летному делу.

Многие из Романовых проявляли талант в области искусства, включая поэзию. Великий князь Константин Константинович, был талантливым поэтом и драматургом. Он общался с известными деятелями культуры, переводил Шекспира и Гете, а на его стихи писали романсы Чайковский и Рахманинов. Его пьеса «Царь Иудейский» вдохновила Михаила Булгакова на создание «Мастера и Маргариты».

Наконец, стоит упомянуть увлечение живописью. Император Николай I, например, был неплохим акварелистом и создавал раскрашенные гравюры, изображая сцены из жизни при дворе. Александр III, будучи наследником престола, учился живописи у Алексея Боголюбова, а его супруга, императрица Мария Федоровна, увлекалась акварельными этюдами.