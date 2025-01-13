Приметы на 14 января, Васильев день

14 января православная церковь вспоминает святого Василия Великого. Этот день, известный в народе как Васильев день, окружен множеством традиций и обычаев. Особое значение ему придавали в Петербурге, где святого прозвали Свинятником — не из-за пренебрежения, а из-за его роли покровителя свиней. Поэтому на праздничном столе обязательно должны быть блюда из свинины.

Васильев день считался временем, когда можно закладывать основу благополучия на целый год. Люди старались отметить его с размахом: сытным угощением, песнями и танцами. Обязательно в доме должен был быть запас денег, так как давать в долг в этот день категорически не рекомендовалось — можно было потерять свое благосостояние.

Если хотите не просто вкусно поесть, а еще и привлечь богатство, поставьте на стол блюдо со свининой, а под него положите монетку. Говорят, она станет вашим неразменным рублем на весь год и обеспечит финансовую стабильность.

Среди обрядов был и «засев» зерна. Дети рассыпали зерна по полу, а старшая женщина в доме их собирала, чтобы весной добавить в посевной материал. Этот ритуал символизировал щедрый урожай и изобилие.

Погодные приметы Васильева дня