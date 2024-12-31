Нетипичный Кронштадт: топ достопримечательностей, о которых не каждый турист знает

Кронштадт, расположенный на острове Котлин, привлекает туристов своей уникальной историей и морским духом. Но даже если вам кажется, что вы уже видели всё, здесь есть места, которые способны удивить даже искушённого путешественника.

Форт «Риф»

Адрес: Кронштадтское шоссе, 74А

Этот памятник фортификационного искусства входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенный в 1889 году как инженерный полигон, форт стал свидетелем знаковых событий: в 1910 году его посетил Николай II, а в 1921-м он был последним убежищем участников Кронштадтского восстания. Сегодня в его старинных помещениях открыт музей, где можно изучить историю крепости и насладиться видами на Финский залив.

Батарея «Демидов»

Адрес: Южная Кронштадтская дорога, 44К

Эта батарея, построенная ещё во времена Крымской войны, носит имя генерал-майора Петра Демидова. Её укрепления модернизировали в начале XX века, а сегодня она превращена в музей под открытым небом, где посетители могут увидеть модели военной техники и старинные укрепления.

Итальянский дворец

Адрес: Макаровская ул., 3

Один из старейших зданий Кронштадта, построенный в стиле петровского барокко в 1720-х годах, сегодня стал частью Центрального военно-морского музея. Экспозиция «Кронштадтская крепость» рассказывает об истории города и его фортификационных сооружений.

Мемориальный кабинет А. С. Попова

Адрес: Макаровская ул., 3

На первом этаже Итальянского дворца находится кабинет изобретателя радио Александра Попова. Здесь собрана коллекция радиоприборов и аппаратов, с которыми работал учёный, делая свои открытия.

Петровский док и канал Петра Великого

Адрес: у Докового моста

Этот док — первое в России сооружение для ремонта кораблей, начатое при Петре I. Его уникальная конструкция позволяла осушать пространство за рекордные девять дней. Вода перекачивалась в специально созданный канал, который до сих пор сохранился.

Огромное окно

Адрес: Петровская ул., 7Б

Здание бывшей Машинной школы Балтийского флота выделяется необычным архитектурным элементом — окном высотой в два этажа. Когда-то оно освещало учебные классы, где готовили машинистов и кочегаров для флота.

Сквер Инчхон

Адрес: ул. Зосимова, 21

Этот небольшой парк, открытый в 2019 году, посвящён дружбе России и Южной Кореи. Здесь можно увидеть деревья бонсай, стенды с историей крейсера «Варяг» и отдохнуть на скамейке с видом на Финский залив.

Кронштадтский Морской музей

Адрес: Андреевская ул., 5

Открытый в 2012 году, музей рассказывает о водолазном деле и военной истории Кронштадта. Среди экспонатов — водолазное снаряжение, фронтовые письма, пробитые каски и ордена времён Великой Отечественной войны.

Каждая из этих достопримечательностей позволяет не только прикоснуться к истории Кронштадта, но и узнать о событиях, которые формировали облик города и его роль в истории России.