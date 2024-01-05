Нежный, как пломбир: приготовить зефир своими руками проще, чем кажется

Приготовить зефир своими руками стоит не только ради невероятного вкуса. В домашнем десерте нет «химических» добавок и красителей, а значит, он будет полезнее. К тому же сам процесс много времени не занимает.

Вам понадобятся:

яблоки — 2 шт.,

яичный белок — 1 шт.,

вода — 75 мл,

сахар — 300 г,

агар-агар — 5 г.

Яблоки нужно почистить, порезать на кусочки и подогреть в микроволновке. Далее протрите фрукты в пюре, процедив через мелкое сито. Добавьте сахар и перемешайте до однородности. Смесь должна постоять в холодильнике 15 минут. Туда же уберите белки, после того как тщательно их взобьете.

В это время сделайте сироп из агар-агара. Разведите его водой, засыпьте 100 граммов сахара и варите на медленном огне. Достаточно будет пяти минут. Затем соедините часть пюре и белков в отдельной миске и тонкой струйкой залейте желатиновую смесь. Отправьте туда же оставшиеся ингредиенты, но действуйте быстро, чтобы агар-агар не схватился.

Выложите зефир на пергамент с помощью кондитерского мешка. Застывать он должен при комнатной температуре. Для красоты не лишним будет посыпать десерт сахарной пудрой, передает портал «Здоровое питание».

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