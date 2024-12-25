Как выбрать количество блюд на новогодний стол по древнерусским традициям

Празднование Нового года в Петербурге было не только веселым событием, но и важным ритуалом, в котором большое значение придавалось числам. Считалось, что количество блюд на столе влияет на удачу, процветание и благополучие в доме в следующем году. В отличие от современного подхода, ориентированного на китайскую новогоднюю мифологию, в старину значение имели конкретные числа, каждое из которых символизировало что-то особенное. Но никогда не 12.

Сколько блюд должно быть на столе?

5 блюд. Число пять символизировало достаток и богатство. Но ценилось не разнообразие, а обилие еды (вот те самые запеченные рыбины, тушки птиц и окорока, или на худой конец котелок картошки и тазик квашеной капусты). Чем больше людей удастся накормить, тем больше изобилия ожидалось в будущем году.

9 блюд. Это число символизировало устойчивость и успех. Считалось, что девять угощений на столе помогут сохранить благополучие в доме в течение всего года.

13 блюд. Несмотря на предрассудки, это число воспринималось как символ преодоления трудностей и победы над невзгодами. А на новогоднем столе они привлекали удачу и силу духа.

Как видите важен не только выбор числа блюд, но и качество каждого угощения. Считалось, что блюда должны быть приготовлены с добрыми мыслями и поданы в красивой посуде. Особое внимание уделялось местным продуктам, которые символизировали связь с природой и землёй.

Новогодний стол на Руси был не просто пиром, а магическим ритуалом, где каждое угощение играло свою роль. Если вы хотите провести праздник в духе древних традиций, выберите число блюд, которое вам ближе, и встречайте Новый год с верой в лучшее!