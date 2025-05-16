Мягкая щетка и сухая уборка: простые правила ухода за лепниной в исторических квартирах Петербурга

Специалисты для этого не потребуются.

Владельцы квартир в исторических домах Петербурга часто сталкиваются с вопросом: как правильно ухаживать за лепниной, не прибегая к услугам дорогостоящих специалистов? Лепнина — это деликатный элемент интерьера, который требует особого подхода.

Чтобы разобраться в этом вопросе, портал «Городовой» обратился к генеральному директору клининговой компании «Настенька», эксперту по уборке Анастасии Савчук, которая поделилась своими профессиональными знаниями и рекомендациями.

Гипсовая лепнина: только сухая уборка

«Смотрите, если мы говорим об исторической лепнине, то это, скорее всего, гипсовая лепнина. Удалять пыль с нее можно только сухим способом», — отмечает Анастасия.

Влажная уборка категорически запрещена, так как гипс легко впитывает воду, что может привести к его разрушению.

Инструменты для сухой уборки: мягкая щетка, пипидастр, микрофибра

Какие инструменты подходят для сухой уборки гипсовой лепнины?

«Это мягкой щеткой, пипидастром, микрофибровой пушистой салфеткой», — советует эксперт.

Пипидастр — это специальная метелка для удаления пыли, которая имеет мягкие перья или волокна, не повреждающие поверхность. Микрофибровая салфетка должна быть пушистой и иметь открытый ворс, чтобы эффективно впитывать пыль.

Микрофибра с открытым ворсом: эффективное удаление пыли

«К примеру, с открытым ворсом, чтобы она эффективно впитывала всю пыль», — подчеркивает Анастасия.

Важно, чтобы салфетка была действительно мягкой и не оставляла царапин на поверхности лепнины.

Нельзя использовать жесткие или абразивные материалы, так как они могут повредить деликатный гипс.

Пылесос с мягкой насадкой: альтернативный вариант

«Также можно использовать пылесос, но опять же с очень мягкой щеточкой», — добавляет эксперт.

Чтобы воспользоваться пылесосом, обязательно нужно использовать специальную насадку с мягкой щетиной, чтобы не повредить лепнину. Установить при этом минимальную мощность всасывания, чтобы избежать повреждения гипса.

Что еще можно сделать? Ничего!

«Все, на самом деле больше с ней ничего не сделаешь», — заключает Анастасия.

Действительно, уход за гипсовой лепниной ограничивается только сухой уборкой. Любые другие методы, такие как влажная уборка или использование химических средств, могут привести к ее разрушению.

Своевременность: как часто нужно ухаживать за лепниной

Насколько часто нужно ухаживать за лепниной?

«И что значит своевременно, то это как минимум раз в неделю, чтобы не было большого оседания пыли и, соответственно, пыль и загрязнение не проникали в структуру», — советует Анастасия.

Регулярная уборка позволит предотвратить накопление пыли и грязи, которые со временем могут въесться в гипс и затруднить их удаление.

Предотвращение проникновения загрязнений: регулярность — ключ к успеху

Регулярный уход за лепниной — это ключ к ее долговечности и сохранению красоты. Чем чаще хозяин убирает пыль, тем меньше вероятность того, что загрязнения проникнут в структуру гипса и оставят пятна. Профилактика всегда лучше, чем лечение.

Простые правила для сохранения истории

Уход за лепниной в исторических квартирах Петербурга может быть простым и не требовать специальных навыков. Главное — соблюдать основные правила: использовать только сухую уборку, мягкие инструменты и регулярно ухаживать за лепниной.