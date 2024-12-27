Кем работали родители Кевина из комедии «Один дома»

Родители Кевина: Как они это делали?

«Один дома» — фильм, который в новогодние каникулы пересматривают, наверное, в каждой петербургской семье. Мы все знаем, как Кевин умудрился остаться дома один, но вот вопрос: как его семья могла себе позволить этот роскошный дом, поездки за границу и огромную семейку детей? Ответ на эту загадку мы искали все эти годы — и вот, наконец, режиссер Крис Коламбус раскрыл тайну.

Глава семьи, Питер МакКаллистер, оказался юристом. Да-да, он был не просто любящим папой, но и настоящим мастером права, что позволило ему содержать такой шикарный дом и оплачивать путешествия. А вот Кейт, его жена, занималась дизайном интерьеров. Что ж, теперь понятно, кто был ответственен за столь «детализированный» подход к организации семейного уюта.

Интересно, что для нас, поклонников, эти профессии — не просто ключ к финансовой стороне жизни МакКаллистеров, но и объяснение их удивительного стиля жизни. Вспомним, как Кейт без усталости проверяла, все ли в порядке, а Питер с легкостью справлялся с организационными моментами. Мы, конечно, все думали, что они просто самые «обычные» родители, пишет источник